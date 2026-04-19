Trump amenaza con destruir "todos los puentes" de Irán si no alcanzan un acuerdo: "Es hora de que se acabe la máquina de matar de Irán"

Habrá paz "por las buenas o por las malas". El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que este lunes por la noche una delegación de EEUU llegará a Pakistán, concretamente a su capital, con el objetivo de reanudar las negociaciones de paz.

"Mis representantes van a Islamabad, Pakistán; estarán allí mañana por la noche para negociar", ha escrito el dirigente en un mensaje publicado en Truth Social. "Estamos ofreciendo un trato muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no lo hacen, Estados Unidos va a destruir todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán", ha agregado el mismo.

Sus declaraciones llegan apenas unas horas después de que ante la cadena ABC acusase a Irán de incumplir el alto el fuego tras reimponer el bloqueo del estrecho de Ormuz. "Irán ha cometido una grave violación del alto el fuego", ha lamentado el republicano, quien junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, comenzó la ofensiva.

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