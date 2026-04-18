La Real Sociedad gana su cuarta Copa del Rey tras vencer en penaltis al Atlético de Madrid

Pablo Marín celebra su penalti que le dio la victoria al equipo donostiarra durante la final de la Copa del Rey que enfrenta a Atlético de Madrid y Real Sociedad.

La Real Sociedad gana su cuarta Copa del Rey ante el Atlético de Madrid cinco años después, en el estadio de La Cartuja en Sevilla, tras empatar a dos, ir a la prórroga y vencer por penaltis. El chaval Marín certificó el último penal para dar el trofeo a los donostiarras tras su último título en 2021.

Apenas se había enterado el público de que había comenzado el partido, en un ambiente festivo, y la Real Sociedad marcó el primero en el segundo 14. Barrenetxea hizo historia consiguiendo el gol más temprano en lod 123 años de historia. Un patadón arriba del meta Marrero, que no calcula bien en el salto Nahuel y luego de Giuliano en el bote, terminando en centro lateral de Guedes. Ruggeri no salta a cubrir a Barrenetxea, que contacta un estupendo cabezazo a la esquina, imposible para Musso.

El Atlético de Madrid se repuso pronto y empataba el partido en el minuto 18. Ademola Lookman la controló en la frontal del área y la pone cruzada con la zurda, ajustada al palo de Marrero.

Al filo del descanso llegó el penalti cometido por Juan Musso sobre Gonçalo Guedes. Mikel Oyarzabal devolvió la ventaja a la Real Sociedad (1-2). Un botín justo porque había sido algo mejor el equipo de Matarazzo. Barrenetxea y Lookman, fueron los mejores en esta primera mitad.

La Real acariciaba su cuarto título copero, pero Julián Álvarez forzaba la prórroga

Lo intentó todo en la segunda parte los del Cholo pero no hubo manera, con una Real bien pertrechada en defensa, sabedores de que estaban ante una oportunidad de revivir el título de 2021 y acumular ya cuatro trofeos. Y cuando lo tenían ya cerca, a 7 minutos más lo que se añadiera, llegó en el 83 el empate del ídolo rojiblanco, Julián Álvarez, no podía ser otro, para empatar a 2. No hubo tiempo para más. Nos íbamos a la prórroga, en el guión habitual rojiblanco de sufrir para alcanzar la gloria o quedarse a la orilla.

Parecía más entero el Atlético de Madrid en la prórroga, pero la Real tenía sus oportunidades, sobre todo una doble, con Musso de "muro" para el contrario. Hasta cuatro remates en el área, todos ellos rechazados. Respondía poco después Julián Álvarez con un trallazo al palo.

La seguna parte de la prórroga dibujaba el perfil habitual, con más incorrecciones, cansancio y miedo a encajar un gol casi definitivo. No obstante, seguían intentándolo ambos equipos y evitar el "drama" de los penaltis. Más interrupciones que juego efectivo, con la "sombra" cada vez más alargada del duelo en el punto fatídico. Ya no hubo más ocasiones claras, salvo un remate de Sorloth de cabeza que se fue muy desviado.

La Copa se decidía a penaltis

Fallaba el primer penalti Sorloth, fatal tirado y parado con los pies por Marrero. Soler marcaba el primero para la Real, ajustado y donde Musso rozó el esférico. Volvió a fallar el Atlético con otro delantero, Julián Álvarez, parando de nuevo el portero. Era la noche de los porteros porque Musso paraba el siguiente para mantener vivo a los colchoneros.

Sin embargo, la Real no fallaba y mantenía la ventaja. Necesitaban a Musso de nuevo pero ahora sí ambos equipos lanzaban penaltis inapelables, No fallaron más, así que la Real ganaba su cuarta Copa del Rey, la primera desde 2021. Marín hacía historia con el último penalti.