Es oficial: una de cada diez casas que se venden en España las compran extranjeros, con británicos, holandeses y alemanes encabezando el ranking

El mercado inmobiliario español sigue teniendo un protagonista claro: la demanda extranjera. Según los últimos datos de la Estadística Registral Inmobiliaria del cuarto trimestre de 2025, elaborada por Registradores de España, el 13,5% de las viviendas vendidas en el país fueron adquiridas por compradores internacionales. Es decir, aproximadamente una de cada diez casas cambia de manos hacia alguien que no reside en España.

Aunque el porcentaje ha descendido ligeramente respecto al trimestre anterior (13,58%) y al mismo periodo de 2024 (14,48%), los datos esconden una realidad más compleja: en términos absolutos, la demanda extranjera sigue creciendo. En concreto, se registraron más de 24.200 compraventas por parte de extranjeros, frente a las cerca de 23.700 del trimestre previo.

Este aparente descenso porcentual se explica por el aumento global de operaciones en el mercado inmobiliario. Es decir, aunque los extranjeros compran más viviendas que antes, el volumen total de compraventas ha crecido todavía más, reduciendo su peso relativo.

Quién compra en España

Los expertos coinciden en que el papel de los compradores extranjeros sigue siendo clave. La demanda internacional no solo se mantiene sólida, sino que continúa marcando tendencias, especialmente en determinadas zonas del país.

Y el perfil del comprador extranjero también muestra patrones claros. Los británicos lideran el ranking con un 7,93% del total de operaciones entre extranjeros, seguidos de los holandeses (6,77%) y los alemanes (6,65%).

Después de estas tres nacionalidades que encabezan el ranking aparecen los compradores extranjeros marroquíes (5,78%), rumanos (5,45%), italianos (5,32%), franceses (4,93%) y belgas (4,38%).

Y, si se agrupan por regiones, más de la mitad de las compras (el 57,32%) corresponden a ciudadanos de la Unión Europea, lo que confirma el fuerte vínculo entre el mercado inmobiliario español y el continente.

Dónde compran más

La geografía de estas inversiones no es casual. Las comunidades autónomas con mayor peso de compras por extranjeros son Baleares (31,47%), Comunidad Valenciana (27,17%) y Canarias (23,12%), seguidas de Murcia, Cataluña y Andalucía.

El patrón es claro: costa, buen clima y alta intensidad turística. Son precisamente estos factores los que explican el atractivo de estas zonas para compradores internacionales, tanto para segunda residencia como para inversión.

Otro dato relevante es el precio medio que pagan estos compradores. Las nacionalidades de América del Norte encabezan el ranking, con una media de 4.381 euros por metro cuadrado, seguidas de Oceanía (3.215 €/m²) y la Unión Europea (3.010 €/m²).

Una conclusión no muy positiva

Estas cifras reflejan una mayor capacidad adquisitiva en ciertos perfiles, lo que también influye en el encarecimiento de los precios en las zonas más demandadas, algo que se convierte en un problema directo para los residentes españoles de estas zonas.

En definitiva, aunque el peso porcentual haya bajado ligeramente, la demanda extranjera sigue siendo un pilar fundamental del mercado inmobiliario español. Y su influencia no solo se mide en número de operaciones, sino también en su impacto sobre precios, distribución territorial y modelo de vivienda.

Así, mientras el debate sobre el acceso a la vivienda continúa creciendo en España, estos datos vuelven a poner sobre la mesa una cuestión clave: quién compra, dónde y con qué consecuencias para quienes viven allí.