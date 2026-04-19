Mucho se ha hablado de lo de Oyarzabal con Ayuso: desde la grada también han grabado lo que hizo con Juanma Moreno

La Real Sociedad se ha coronado este fin de semana como campeón de la Copa del Rey tras vencer en una final igualadísima al Atlético de Madrid. Tan igualada que fueron los penaltis los que decantaron la balanza del lado txuri-urdin gracias a un providencial Unai Marrero.

El guardameta de la Real Sociedad detuvo los dos primeros penaltis y terminaron siendo suficientes para que el equipo de Pellegrino Matarazzo se hiciese con la victoria en la Cartuja de Sevilla.

Pero como en cada final de la Copa del Rey, el encuentro ha estado plagado de anécdotas. Algunas de ellas como la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que viajó en pocas horas desde la Puerta del Sol de Madrid a Sevilla.

Una vez terminó el encuentro, cuando los jugadores de la Real Sociedad subieron al palco de la Cartuja a recoger la Copa del Rey, el capitán y estrella del equipo, Mikel Oyarzabal, dejó otro momento que está siendo muy comentado.

El ariete txuri-urdin pasó delante de la presidenta de la Comunidad de Madrid y sólo tendió su mano al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, obviando a la líder madrileña.

Ayuso no fue la única

Pero horas más tarde, ha habido otro vídeo que se ha hecho viral en redes sociales que lo grabaron algunos de los aficionados que estaban sentados frente al palco de autoridades de la Cartuja de Sevilla.

En esa misma escena, el '10' de la Real Sociedad saludó con un abrazo al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzan, el siguiente era el rey Felipe VI que se quedó a la espera de que terminaran su afectuoso saludo.

Oyarzabal le dio la mano a Felipe VI y, aunque parecía que iba a seguir saludando a las autoridades antes de que el monarca español le entregara la copa que lleva su nombre, no ocurrió.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se quedó mirando a Mikel Oyarzabal, casi celebrando el triunfo de la Real Sociedad. El delantero del equipo txuri-urdin se quedó parado cerca del mandatario andaluz mientras él le decía cosas.

Pese a las palabras de Juanma Moreno, Oyarzabal hizo caso omiso, no le tendió la mano ni medió palabra, y se fue a abrazar de forma afectuosa al presidente de su club, Jokin Aperribay.

El delantero de la Real Sociedad volvió con Felipe VI para que le entregara la Copa del Rey, con el que sí que intercambió algunas palabras en los instantes previos a coger el ansiado trofeo con sus propias manos.