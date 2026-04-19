Un pueblo de Fuerteventura lanza la voz de alarma ante el auge de la venta de viviendas modulares y contenedores habitables: "Su compra no implica la obtención de licencia"

En plena crisis de acceso a la vivienda, las soluciones rápidas y aparentemente asequibles proliferan. Pero no todas son lo que parecen. El Ayuntamiento de La Oliva, en Fuerteventura, ha decidido lanzar una advertencia pública ante el aumento de anuncios que promocionan viviendas modulares y contenedores habitables como una alternativa legal y económica para vivir. Y el mensaje es claro: no lo son, al menos no sin cumplir una normativa estricta.

El Consistorio ha detectado en las últimas semanas una “proliferación de anuncios y campañas publicitarias” que aseguran, de forma incorrecta, que comprar este tipo de estructuras permite residir en ellas “de manera inmediata y con licencia”. Una promesa que, según subraya el Ayuntamiento, es directamente falsa.

El auge de estas viviendas no es casual. En un contexto donde alquilar o comprar resulta cada vez más difícil, y especialmente en territorios tensionados como Canarias, muchos ciudadanos buscan alternativas más baratas y rápidas. Las casas prefabricadas o los contenedores adaptados se presentan como una opción accesible, flexible e incluso moderna.

Riesgos reales para los compradores

Sin embargo, la realidad legal dista mucho de esa imagen. “La compra de este tipo de estructuras no implica en ningún caso la obtención automática de licencia urbanística ni autoriza su uso como vivienda”, insiste el Ayuntamiento de La Oliva.

Desde la administración local recuerdan que cualquier instalación destinada a uso residencial, independientemente de su formato, debe cumplir con la normativa urbanística vigente. Esto incluye aspectos clave como la calificación del suelo, la obtención de licencia de obra y la correspondiente autorización de primera ocupación.

Es decir, una vivienda modular no escapa a las reglas: debe instalarse en un suelo adecuado, contar con permisos previos y cumplir con todos los requisitos legales, igual que una construcción tradicional.

El problema surge cuando estas condiciones no se explican claramente en la publicidad, generando unas expectativas irreales entre los compradores. “Algunas de estas empresas pueden incurrir en publicidad engañosa”, advierten desde el Consistorio.

Y las consecuencias de caer en este tipo de prácticas pueden ser graves, yendo desde sanciones económicas hasta órdenes de retirada de la vivienda o la imposibilidad de habitarla legalmente. En otras palabras, lo que se presenta como una solución sencilla puede acabar convirtiéndose en un problema administrativo y económico de gran envergadura.

Llamamiento a la precaución

Ante esta situación, el Ayuntamiento de La Oliva ha hecho un llamamiento directo a la ciudadanía: informarse antes de comprar. En concreto, el Consistorio recomienda acudir a la Oficina Técnica Municipal para conocer la viabilidad urbanística de cada caso y evitar decisiones precipitadas.

El objetivo, según aseguran las autoridades municipales, es proteger a los vecinos y evitar situaciones irregulares que puedan afectar tanto a particulares como al entorno urbano.

En un momento en el que la necesidad de vivienda empuja a buscar alternativas, el aviso de La Oliva pone el foco en una cuestión clave: no todo lo que parece una solución lo es. Y en materia de vivienda, saltarse las normas puede salir caro.