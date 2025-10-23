Tebas niega su fracaso por la cancelación del Villareal- Barça en Miami: "No existe esa palabra si lo he intentado"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha rechazado este jueves que la cancelación del Villareal-Barcelona en Miami haya sido un fracaso, pues según él "no existe esa palabra si lo he intentado". "Lo sigo intentando. Hay una comisión de la FIFA para regularlo y ahí está LaLiga. Vamos a seguir trabajando. Queda camino por recorrer. Si no lo intentas sí que fracasas, lo que pasa que hay mucha gente que me tiene ganas y si jugásemos al parchís y perdiese también sería muy público y muy notorio", ha señalado el máximo representante de LaLiga.

Durante su intervención, también ha señalado que espera que en tres meses haya una reglamentación adecuada de la FIFA, motivo por el que se ha reunido con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). "Nos reunimos ayer para que esos datos que dicen que no tienen los tuviesen, porque también hay que darlos en el momento adecuado. El Convenio Colectivo con los jugadores es muy similar al que había en 2018. No hay cambio de circunstancias tan importantes para que se requiera tanta información", ha explicado el mismo.

Respecto a los sindicatos, el presidente ha asegurado que seguirá en contacto con ellos y ha afirmado que se puso en contacto con ellos para hablar en tres fechas distintas, pues le resultó "imposible" asistir a la reunión que estaba prevista para el día 14, que finalmente no se celebró. También se ha pronunciado sobre el parón que los clubes pactaron como forma de protesta.

"Nosotros nos enteramos de que van a parar la misma tarde. Queremos que se sepa si esa acción de poder interrumpir un partido 15 segundos es legal o no sin avisar con 5 días de antelación, porque es un derecho que tenemos, es un paro que afecta a la retransmisión y a la imagen", ha afirmado.

Finalmente, tras ser preguntado sobre si ese gesto fue clave para la cancelación del partido, Tebas ha dicho que ha sido un cumulo de cosas y que había "muchas zancadillas". "Hemos llegado a la UEFA que nos ha dicho un sí a regañadientes, 'esto es un desastre, yo no lo haría', el comisario europeo también. A los jugadores del Real Madrid solo les oigo decir que adulterada y adulterada. Oigo a Courtois y es igual que José Ángel Sánchez (director general del equipo blanco), hablando dice lo mismo. Yo atiendo a los jugadores del Real Madrid porque claro qué van a decir", agregó.