Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Tebas niega su fracaso por la cancelación del Villareal- Barça en Miami: "No existe esa palabra si lo he intentado"
Deporte

Deporte

Tebas niega su fracaso por la cancelación del Villareal- Barça en Miami: "No existe esa palabra si lo he intentado"

El presidente de LaLiga considera que la decisión no es una derrota. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa- Agencias
Javier TebasGetty Images

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha rechazado este jueves que la cancelación del Villareal-Barcelona en Miami haya sido un fracaso, pues según él "no existe esa palabra si lo he intentado". "Lo sigo intentando. Hay una comisión de la FIFA para regularlo y ahí está LaLiga. Vamos a seguir trabajando. Queda camino por recorrer. Si no lo intentas sí que fracasas, lo que pasa que hay mucha gente que me tiene ganas y si jugásemos al parchís y perdiese también sería muy público y muy notorio", ha señalado el máximo representante de LaLiga. 

Durante su intervención, también ha señalado que espera que en tres meses haya una reglamentación adecuada de la FIFA, motivo por el que se ha reunido con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). "Nos reunimos ayer para que esos datos que dicen que no tienen los tuviesen, porque también hay que darlos en el momento adecuado. El Convenio Colectivo con los jugadores es muy similar al que había en 2018. No hay cambio de circunstancias tan importantes para que se requiera tanta información", ha explicado el mismo. 

Respecto a los sindicatos, el presidente ha asegurado que seguirá en contacto con ellos y ha afirmado que se puso en contacto con ellos para hablar en tres fechas distintas, pues le resultó "imposible" asistir a la reunión que estaba prevista para el día 14, que finalmente no se celebró. También se ha pronunciado sobre el parón que los clubes pactaron como forma de protesta. 

"Nosotros nos enteramos de que van a parar la misma tarde. Queremos que se sepa si esa acción de poder interrumpir un partido 15 segundos es legal o no sin avisar con 5 días de antelación, porque es un derecho que tenemos, es un paro que afecta a la retransmisión y a la imagen", ha afirmado. 

Finalmente, tras ser preguntado sobre si ese gesto fue clave para la cancelación del partido, Tebas ha dicho que ha sido un cumulo de cosas y que había "muchas zancadillas". "Hemos llegado a la UEFA que nos ha dicho un sí a regañadientes, 'esto es un desastre, yo no lo haría', el comisario europeo también. A los jugadores del Real Madrid solo les oigo decir que adulterada y adulterada. Oigo a Courtois y es igual que José Ángel Sánchez (director general del equipo blanco), hablando dice lo mismo. Yo atiendo a los jugadores del Real Madrid porque claro qué van a decir", agregó. 

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. En política e internacional, trato de traducir lo complejo, de dar a conocer los discursos y las tensiones que puedan surgir para que se entiendan sin necesidad de recurrir a palabras complejas. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 