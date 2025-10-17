Los jugadores de primera división de La Liga pactan un paro durante esta jornada como protesta por el Villareal-Barcelona en Miami

Los jugadores de Primera División de La Liga pararán durante unos segundos en esta jornada como protesta por la intención de llevar el partido del Villareal-Barcelona a Miami el próximo 20 de diciembre. Así lo ha anunciado la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) este viernes, a apenas dos horas del inicio de la novena jornada.

Este parón tendrá lugar por primera vez, si sigue en pie, durante el Oviedo-Espanyol que tendrá lugar este viernes a las 21:00 horas en El Tartiere. El objetivo es protestar al inicio de cada encuentro "de forma simbólica, como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia".

Eso sí, desde el sindicato han pedido a los capitanes de Villareal y del club catalán que no se sumen a la protesta, para que así no se vea como una iniciativa de presión. Según han comentado fuentes de un equipo al diario 'El País', el parón sería de unos 15 segundos aproximadamente.

La protesta surge después de que se anunciase la posibilidad de que el partido entre el Barcelona y el Villareal se disputase en Miami, motivo que llevó a la AFE a pedir información que hasta ahora, según denuncian, no se ha entregado. De hecho, el pasado martes había una reunión prevista con los capitanes y el presidente de la patronal, Javier Tebas.

Sin embargo, este no se presentó y propuso otras fechas alternativas: el 22, 23 y 24 de octubre, lo que llevó a los futbolistas a rechazarlo, pues justo coincide con las jornadas europeas y el previo de la jornada de la Liga. Desde 'El País' aseguran que los futbolistas ya no quieren dicha información y ahora platean, directamente, discutir si se debe jugar en Miami o no.