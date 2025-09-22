VOTA: ¿Se merece Lamine Yamal ganar el Balón de Oro?

Este lunes, el planeta fútbol dirigirá todas sus miradas a París. La capital francesa acoge la gala del Balón de Oro este 22 de septiembre, y todo parece que se decidirá entre dos candidatos: Dembéléy Lamine Yamal. Francés y español, PSG y Barcelona. Para el público francés, el 'Mosquito' Dembélé debería ser el ganador, mientras que para gran parte de los aficionados españoles consideran que debería serlo Lamine Yamal.

Con sus 18 años recién cumplidos, se convertiría en el Balón de Oro más joven de la historia -y por mucho-. Se trataría de una heroicidad y un récord de precocidad que se atisbaría insuperable para nadie más. Pero Lamine nos tiene tan malacostumbrados que, ¿por qué no podría alzarse con el Balón de Oro?

Como cada año, para muchos se tratará de algo injusto, mientras que para otros, sería justísimo que fuera el español, aunque el debate está servido. Más si cabe después de lo ocurrido durante el pasado año, cuando el Real Madrid se ausentó de la gala al enterarse horas antes que Vinicius no iba a ganarlo.

De hecho, para la gala de este 2025, este domingo se conoció la noticia de que el PSG no podrá acudir debido a que disputará un partido de Ligue 1 frente al Olympique de Marsella a las 20:00. Esto hace pensar que no se lo llevará Dembélé, ya que quedaría muy extraño que el ganador no estuviera presente. Sin embargo, es algo que solo sabe una persona: Vincent García, redactor jefe de France Football, periódico que entrega el premio.