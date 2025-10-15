Adiós a las facturas elevadas en invierno: el sencillo truco finlandés para calentar la casa con agua y poca cosa más

Una mujer sube la temperatura de un radiador, en una imagen de archivo

Ya bien entrados en el mes de octubre, en algunas zonas de España el frío está comenzando a hacer acto de presencia. Por ello, conviene ir poniendo a punto la calefacción de cara a la llegada del invierno.

En ese sentido, cabe destacar que existen múltiples formas de calentar la casa de una manera eficiente. Por lo tanto, encender la calefacción no tiene por qué ser un sinónimo de que la factura de la luz se dispare.

Tal y como recoge el medio de comunicación alemán Ludwigshafen24, en uno de los países más fríos de Europa, Finlandia, suelen recurrir a un sencillo truco casero para mantener un ambiente cálido en el hogar.

Únicamente es necesario contar con una botella llena de agua salada. El motivo es que el agua salada cuenta con unas propiedades físicas que hacen que la eficiencia de los radiadores se incremente.

En concreto, todo se basa en el principio del almacenamiento del calor. El agua salada puede mantener el calor durante más tiempo que el agua dulce, ya que las sales dotan al agua de una mayor capacidad calorífica.

En consecuencia, si se coloca una botella llena de agua salada cerrada sobre el radiador, se consigue que el calor se distribuya de una manera más uniforme y que se mantenga durante un mayor periodo de tiempo en la estancia una vez que se apaga la calefacción.

Con este sencillo truco finlandés, más allá de lograr que la temperatura de la vivienda sea más agradable durante los meses fríos, también se consigue ahorrar hasta un 15% de energía al usar la calefacción.

Ese importante ahorro, más allá de verse reflejado a final de mes en la factura de la luz, también es muy importante desde el punto de vista de la sostenibilidad, ya que se evita un gasto innecesario de energía para calentar la casa.