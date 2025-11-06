Air Europa cierra el acuerdo con Turkish Airlines y devuelve un año antes los 475 millones del rescate público

Air Europa ha concretado esta madrugada un acuerdo que permitirá a Turkish Airlines convertirse en accionista de la compañía mediante una inversión de 300 millones de euros. El pacto se materializará a través de un préstamo convertible en acciones que, tras recibir las aprobaciones necesarias, se traducirá en una participación del 26% en el capital de la aerolínea.

Gracias a esta entrada de capital, Air Europa liquida de forma anticipada la deuda de 475 millones que le fue otorgada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

"El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) ha recibido la cancelación total anticipada de la ayuda temporal concedida a Air Europa, por un importe de 475 millones de euros, más los intereses correspondientes, adelantando así un año la fecha prevista de devolución del préstamo", ha anunciado la SEPI en un comunicado.

Esta operación valora a Air Europa en cerca de 1.175 millones de euros. La familia Hidalgo, a través de Globalia, mantendrá el control mayoritario, mientras que IAG conservará su participación actual tras la compra de acciones a Globalia. La aerolínea consolida de esta forma su estabilidad tras el impacto de la pandemia y refuerza su posición estratégica en el mercado aéreo internacional.

Más de 1.4000 millones de euros recuperados

Esta amortización eleva a 1.425 millones de euros la cantidad total recuperada por el FASEE hasta la fecha, lo que supone el 53% de los 2.681 millones financiados a través de este instrumento público.

Según la SEPI, el mecanismo "ha demostrado su utilidad permitiendo la continuidad de la actividad y el mantenimiento del empleo de empresas afectadas por la crisis ocasionada por la pandemia". Asimismo, las compañías beneficiarias han incrementado sus plantillas "de media en un 26% respecto a los datos de empleo registrados en el momento de la concesión de las ayudas".

Junto a Air Europa, las empresas que ya han devuelto la totalidad del apoyo público son Ávoris, Eurodivisas, Wamos, Rugui Steel, Ferroatlántica, Soho, Hesperia y Hotusa.