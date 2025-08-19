Air Europa acepta la oferta de Turkish Airlines para hacerse con un 25% de su accionariado

Hay acuerdo. Air Europa ha aceptado la oferta planteada por Turkish Airlines para hacerse con aproximadamente un 25% de su accionariado a cambio de unos 300 millones de euros.

De esta forma, tras meses de negociaciones con diferentes grupos (Lufthansa o Air France-KLM), la aerolínea de Globalia ha conseguido el inversor que le permita deshacerse de la deuda de 475 millones de euros que aún acarrea proveniente del préstamo que obtuvo con cargo al Fondo de Apoyo a las Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI durante la pandemia.

El pasado enero, Air Europa anunció la contratación de PJT Partners como asesor en la búsqueda de nuevos inversores, con la intención de conseguir capital que le permitiera devolver la mencionada deuda.

La aerolínea ya efectuó una ampliación de capital a finales del año pasado para equilibrar su patrimonio, con la aportación de 65 millones por parte de Globalia y de 16 millones por parte de IAG, que se unió para no diluir la participación del 20% que tenía desde que trataron de comprar la compañía, sin éxito por las exigencias de las autoridades de competencia europeas.