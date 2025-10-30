Pedro Sánchez asegura que su mujer "no tuvo nada que ver" en el rescate de Air Europa

Pedro Sánchez, durante su comparecencia ante la comisión de investigación en el Senado del caso Koldo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado en la comisión sobre el caso Koldo del Senado que su mujer, Begoña Gómez, no tuvo "nada que ver" con el rescate de Air Europa.

En respuesta a la senadora de Más Madrid, Carla Antonelli, el jefe del Ejecutivo ha aseverado que "por supuesto" su esposa no tuvo "nada que ver" en el rescate de esta aerolínea y ha recordado que "incluso los informes" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "lo desestimaron de primeras".

"Pero para algunas formaciones políticas los informes de la UCO, cuando les vienen bien, son la Biblia y cuando les vienen mal, dejémoslos a un lado", ha añadido.