La ayuda de 501 euros para trabajadores del hogar

Las tareas del hogar y el cuidado de personas son actividades fundamentales para que nuestra sociedad funcionen que normalmente desempeñan las mujeres y, si no se contrata personal externo, lo hacen además sin recibir alguna remuneración. La ONU calcula que entre limpiar, cocinar, cuidar niños y personas mayores, las mujeres realizan al menos 2,5 veces más trabajo doméstico y de cuidado no pagado que los hombres.

En España, hay algo menos de tres millones de amas de casa frente a los cuatro cientos mil hombres que realizan única y exclusivamente las tareas del hogar, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). En un esfuerzo por reconocer la importancia que tienen estos trabajadores en España, existe una ayuda destinada a todas aquellas personas cuya única actividad sea esta actividad: la Renta de Inserción Activa (RAI), una aportación mensual de 501 euros durante un período de 11 meses.

El objetivo de la RAI es proporcionar un sustento económico a estas personas, brindándoles la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas al no contar con ingresos suficientes si se dedican exclusivamente a las labores domésticas, sin tener otro empleo.

Quién y cómo solicitar la Renta de Inserción Activa

Para acceder a la Renta de Inserción Activa se deben cumplir ciertos requisitos. Entre ellos, no haber recibido previamente esta ayuda; que los ingresos de los miembros de la unidad familiar menores de 26 años no superen el 75% del salario mínimo interprofesional; que los ingresos propios no excedan el 75 % del salario mínimo interprofesional; estar desempleada, sin ningún periodo mínimo de inscripción y no superar los 65 años de edad.

Para solicitar la Renta de Inserción Activa existen diferentes opciones disponibles. La solicitud puede realizarse de manera presencial, solicitando una cita previa en el SEPE o. hacerlo de forma telemática. Para ello, es necesario contar con un certificado digital o utilizar la Cl@ve PIN.

Una vez en la Sede Electrónica del SEPE, se accede al apartado de solicitudes de prestaciones y se selecciona "Acceso Solicitudes". Se elige el sistema de identificación adecuado y se selecciona la opción de Renta Activa de Inserción (RAI).

A continuación, se completa la información personal requerida, incluyendo los datos del cónyuge o hijos para calcular la situación económica. Es importante aceptar los permisos necesarios para la consulta de información administrativa.

Al finalizar la solicitud, es recomendable descargar todos los archivos generados como justificantes. El plazo de resolución suele ser de aproximadamente un mes, dependiendo de la veracidad de la información proporcionada y su concordancia con los datos administrativos.