Bianca, mecánica de motores de avión tras abandonar la universidad, ya cobra 100.000 euros al año con solo 21 meses de formación
La joven ha criticado que "se da por sentado que hay que ir a la universidad".

Una mecánica trabajando en el motor de un avión, en una imagen de archivo
Las carreras universitarias no son la única vía para construir una trayectoria profesional exitosa. Un buen ejemplo de ello es Bianca, una joven estadounidense que ha conseguido convertirse en mecánica de motores de avión tras abandonar la universidad.

Únicamente 21 meses de formación en una escuela de oficios le han sido suficientes para lograr obtener su puesto de trabajo, en el que Bianca, de 25 años, ya está cobrando más de 100.000 euros al año.

La joven se matriculó en la carrera universitaria de ingeniería mecánica. Sin embargo, Bianca sentía que las clases, al ser muy generales y teóricas, no le estaban siendo de utilidad para acercarse a su objetivo de trabajar reparando motores de avión.

En declaraciones a la revista estadounidense de negocios Fortune, Bianca ha reconocido que en la universidad se sentía "decepcionada" debido a que "estaba estudiando ingeniería mecánica y no me gustaba el hecho de que la mitad de mis clases no tuvieran relación con la carrera profesional a la que quería dedicarme".

Por ello, la estadounidense cambió su rumbo y dejó su carrera universitaria (que duraba cuatro años de duración y tenía un elevado coste económico), para matricularse en un programa técnico de 21 meses en el campus del Aviation Institute of Maintenance, en el norte del estado de Nueva Jersey (EEUU).

Una vez que finalizó esos estudios, no tuvo ningún tipo de problema para incorporarse al mercado laboral. Bianca trabaja para la aerolínea United Airlines como técnica de aviónica en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en el propio estado de Nueva Jersey. Su labor consiste en reparar motores y sistemas eléctricos de aviones.

Teniendo en cuenta su experiencia, la joven ha criticado que las escuelas de oficios como en la que ella se ha formado "simplemente no se mencionan lo suficiente. No se presentan como una opción debido a la forma en que nos han educado. Se da por sentado que hay que ir a la universidad".

Soy redactor de temas SEO y de economía, siempre tratando de ofrecer información de servicio al ciudadano de a pie.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo, aunque los temas económicos que más me gusta tratar son aquellos que no se enseñan en el colegio pese a ser fundamentales en el día a día: cómo leer una nómina, cómo hacer la Declaración de la Renta, a qué ayudas puedes tener derecho, cuánto te va a quedar de pensión…

 

Mi trayectoria

Nací en Huelva. Y desde allí di el salto a Madrid para obtener el título de graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Siempre me había gustado la economía y mis prácticas en Capital Radio me sirvieron para confirmarlo.

 

Esa primera experiencia profesional fue la que me llevó a hacer un Máster en Periodismo Económico. Cursando esos estudios, y tras una breve estancia en La Información, llegué al Grupo Prisa, concretamente a la sección de Actualidad del Diario AS. Tras esas experiencias, llegué a El HuffPost España, donde llevo escribiendo desde 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 