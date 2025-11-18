Bianca, mecánica de motores de avión tras abandonar la universidad, ya cobra 100.000 euros al año con solo 21 meses de formación

Una mecánica trabajando en el motor de un avión, en una imagen de archivo

Las carreras universitarias no son la única vía para construir una trayectoria profesional exitosa. Un buen ejemplo de ello es Bianca, una joven estadounidense que ha conseguido convertirse en mecánica de motores de avión tras abandonar la universidad.

Únicamente 21 meses de formación en una escuela de oficios le han sido suficientes para lograr obtener su puesto de trabajo, en el que Bianca, de 25 años, ya está cobrando más de 100.000 euros al año.

La joven se matriculó en la carrera universitaria de ingeniería mecánica. Sin embargo, Bianca sentía que las clases, al ser muy generales y teóricas, no le estaban siendo de utilidad para acercarse a su objetivo de trabajar reparando motores de avión.

En declaraciones a la revista estadounidense de negocios Fortune, Bianca ha reconocido que en la universidad se sentía "decepcionada" debido a que "estaba estudiando ingeniería mecánica y no me gustaba el hecho de que la mitad de mis clases no tuvieran relación con la carrera profesional a la que quería dedicarme".

Por ello, la estadounidense cambió su rumbo y dejó su carrera universitaria (que duraba cuatro años de duración y tenía un elevado coste económico), para matricularse en un programa técnico de 21 meses en el campus del Aviation Institute of Maintenance, en el norte del estado de Nueva Jersey (EEUU).

Una vez que finalizó esos estudios, no tuvo ningún tipo de problema para incorporarse al mercado laboral. Bianca trabaja para la aerolínea United Airlines como técnica de aviónica en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en el propio estado de Nueva Jersey. Su labor consiste en reparar motores y sistemas eléctricos de aviones.

Teniendo en cuenta su experiencia, la joven ha criticado que las escuelas de oficios como en la que ella se ha formado "simplemente no se mencionan lo suficiente. No se presentan como una opción debido a la forma en que nos han educado. Se da por sentado que hay que ir a la universidad".