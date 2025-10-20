Del humo del cigarrillo a un futuro sin él gracias a la investigación

Científicos de El Cubo, el centro de investigación multidisciplinar de Philip Morris.

En 1847, el señor Philip Morris abrió una modesta tienda en Bond Street, Londres, donde vendía tabaco y cigarrillos. Más de 175 años después, su empresa se ha convertido en uno de los mayores grupos tabaqueros del planeta. Pero lo más sorprendente no es su tamaño, sino su misión actual: acabar con el producto que la hizo famosa.

Objetivo: dejar atrás la combustión

Desde hace más de quince años, Philip Morris International (PMI) se propuso reducir el impacto negativo que tienen sus productos en la salud. Su estrategia: eliminar la combustión, que es la principal causa de las enfermedades relacionadas con fumar.

La compañía ha desarrollado alternativas tecnológicas que calientan el tabaco o líquidos con nicotina en lugar de quemar. Esto produce un aerosol muy distinto al humo, con niveles medios significativamente más bajos de compuestos dañinos o potencialmente dañinos.

Este cambio ha sido posible gracias a 14.000 millones de dólares invertidos en investigación y desarrollo, y al trabajo de más de 1.500 científicos y expertos. El CEO de la compañía, Jacek Olczak, es tajante: “Queremos un futuro libre de humo. La ciencia demuestra que las alternativas sin combustión pueden acelerar el fin del cigarrillo. Es hora de que pase a la historia.”

175 años en transformación

Estos son los hitos en la historia de PMI que explican su evolución:

1847. Abre su primer estanco en Londres.

1919. Se traslada a EEUU y comienza la fabricación de cigarrillos.

Años 50. Lanza su expansión internacional.

2001. PMI traslada su sede a Suiza y arranca la investigación de productos sin humo.

2009. Se inaugura “El Cubo” en Suiza, centro de investigación multidisciplinar.

2014. Lanza su primer dispositivo de tabaco calentado en Italia y Japón.

2018. PMI entrega a la FDA un millón de páginas de evidencia científica.

2020. La FDA aprueba su comercialización como producto de “exposición reducida”.

2023. El 74% de su actividad comercial y el 99% de la inversión en I+D se destinan a productos sin humo.

2024. El 40% de sus ingresos netos ya proviene de estas alternativas, presentes en 95 mercados.

2030. Su objetivo es conseguir que dos tercios de sus ingresos netos provengan de su negocio sin humo y llegar a 100 mercados.

Una estrategia para reducir la demanda

Para Moira Gilchrist, presidenta global de Comunicación de PMI, el cambio no pasa por acabar con la producción de cigarrillos de golpe: "Si dejáramos de vender mañana, la demanda seguiría y otros cubrirían el mercado. Lo importante es reducir esa demanda a largo plazo".

Una científica en uno de los laboratorios de El Cubo de Philip Morris. George Brooks

La compañía busca acabar con el cigarrillo, por eso siempre advierte que lo mejor que cualquier persona puede hacer es dejar por completo de consumir tabaco y nicotina. Pero, para aquellos adultos que de otro modo seguirían fumando, es necesario proporcionarles toda la información veraz alrededor de estas alternativas para que puedan tomar decisiones informadas.

El futuro: ciencia y tecnología contra el humo

PMI está dejando atrás la imagen de fabricante tradicional para convertirse en una compañía tecnológica y científica. Sus objetivos para la próxima década son claros:

· Invertir aún más en innovación.

· Ampliar la disponibilidad de alternativas en más mercados.

· Seguir reduciendo el consumo de cigarrillos a nivel global hasta convertirlo en una anécdota del pasado.

Después de casi dos siglos, Philip Morris no solo está cambiando su rumbo corporativo, sino que quiere reescribir la historia del tabaco.