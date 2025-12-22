Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Comprobar Lotería de Navidad 2025: números premiados del sorteo extraordinario del 22 de diciembre
Comprobar Lotería de Navidad 2025: números premiados del sorteo extraordinario del 22 de diciembre

Este 2025 ha repartido un total de 2.772 millones de euros en premios.

Daniel Cáceres Garriga
El 22 de diciembre es uno de los días más cargados de ilusión del año. Prácticamente toda España se detiene por la mañana para seguir atentamente el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 para descubrir si ha tocado alguno de sus jugosos premios. Es también un momento casi ritualístico porque sentimos que estamos conectados, más que nunca, con familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, pareja... gracias a ese décimo que compartimos con la esperanza de que el día termine con el bolsillo repleto de alegrías.

Las posibilidades de ganar son remotas. No nos vamos a engañar. Pero existen. Al fin y al cabo se trata de uno de los sorteos más grandes del mundo en cuanto a número de premios. Sin ir más lejos, este 2025 ha repartido un total de 2.772 millones de euros en premios, una cifra que hace soñar a casi todos los hogares españoles en la posibilidad de que tengamos cerca un décimo premiado.

Y aquí es donde entramos a escena. Sabemos que te corre prisa por saber si tienes un número ganador o no, así que te hemos preparado un comprobador que te resolverá esta duda en un pispas.

Cómo comprobar si tu décimo está premiado

Para saber si un décimo tiene premio, el proceso es muy sencillo y rápido. Basta con introducir en la cajita que verás más abajo el número jugado y la cantidad apostada. Nuestro buscador de premios se pondrá en marcha e indicará de inmediato si ha habido suerte y cuánto te corresponde cobrar.

Cuánto dinero toca en cada premio (y cuánto se queda Hacienda)

¿Necesitas un repaso de los premios principales de la Lotería de Navidad 2025? No te preocupes, que te los enumeramos a continuación, incluyendo su cuantía y si Hacienda se lleva un pellizco o no.

  • El Gordo: el premio más esperado del año está dotado con 4.000.000 euros por serie. Eso son 400.000 euros al décimo o 20.000 euros por cada euro jugado. Pero atención que si te toca no te lo llevarás todo: Hacienda entra en juego quedándose con 72.000 euros de cada décimo y el ganador se queda con 328.000 euros.
  • Segundo premio: son 1.250.000 euros por serie, que se dice pronto. Equivale a 125.000 euros por décimo o 6.250 euros por cada euro jugado. En este caso Hacienda se queda con 17.000 euros exactamente y el ganador con los 108.000 euros restantes.
  • Tercer premio: 500.000 euros por serie, 50.000 euros al décimo o 2.500 euros por euro jugado. Hacienda se queda con 2.000 euros y el ganador con 48.000 euros.
  • Dos cuartos premios: 200.000 euros por serie o 20.000 euros al décimo o 1.000 euros por cada euro jugador.
  • Ocho quintos premios: 60.000 euros por serie o 6.000 euros por cada décimo ganador o 300 euros por cada euro jugado.
  • Números anterior y posterior al Gordo: 2.000 euros al décimo o 100 euros por cada euro apostado.
  • Números anterior y posterior al Segundo premio: 12.50 euros al décimo o 62,50 euros por cada euro jugado.
  • Números anterior y posterior al Tercer premio: 960 euros al décimo o 48 euros por cada euro apostado.
  • Dos, tres y cuatro últimas cifras iguales que el Gordo: 100 euros al décimo más los 20 euros de reintegro. Lo que dan 120 euros.
  • Dos últimas cifras del Segundo Premio: 100 euros al décimo o 5 euros por cada uno jugado.
  • Tres últimas cifras iguales al Segundo premio: 100 euros al décimo o 5 euros por cada uno jugado.
  • Pedrea: son los números que van cantando los Niños de San Ildefonso más allá de los premios mayores. En totla son 1.794 premios de 1.000 euros por serie, 100 euros por décimo o 5 euros por cada uno jugado.
