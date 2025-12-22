79432, 'El Gordo': primer premio del sorteo de la Lotería de Navidad 2025

79432: Alba Yadira Machaca e Italy Andrea Blanco cantan el número agraciado con el premio gordo del Sorteo de la Lotería de Navidad

El esperado Gordo de la Navidad ha vuelto a repartir este lunes felicidad y alegría a los poseedores del décimo de lotería más deseado. El número 79432 ha sido el agraciado con el Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional, celebrado este 22 de diciembre de 2025 en el Teatro Real de Madrid.

Las niñas de San Ildefonso Alba Yadira Machaca e Italy Andrea Blanco han cantado el esperado primer premio a las 10.44h. horas en el tercer alambre de la cuarta tabla, provocando el aplauso y los gritos de los presentes en la sala.

El Gordo ha caído íntegramente en las provincias de Madrid y León. En la primera, el número ha sido vendido en la administración de Ricardo Ortiz, 8. En León, mientras, se ha vendido en los municipios de La Bañeza, La Pola de Gordón y Villablino.

Tener el Gordo puede cambiarte la vida. Cabe recordar que cada décimo del 79432 está premiado con 400.000 euros brutos (328.000 euros netos una vez descontados los impuestos para Hacienda). Si juegas participaciones del primer premio, debes saber que se cobran 20.000 euros (16.400 netos) por cada euro jugado.

En total, las 193 series del 79432 reparten 772 millones de euros, un 28,6% de la bolsa de premios del sorteo.

La bolita con el Gordo en el Sorteo de Navidad 2025 Europa Press via Getty Images

Calculadora para saber cuánto ganas con el Gordo de la Lotería de Navidad

Aunque no tengas el 79432 debes tener en cuenta que el Gordo de la Lotería de Navidad deja también importantes premios para las aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros de dicho número. Así que revisa bien tu décimo antes de tirarlo a la basura:

Aproximaciones del Gordo (Números anterior y posterior): Si tienes el [00000] o el [00000], ganas 2.000 € al décimo.

Centenas del primer premio: Si tu número empieza por xxx--, ganas 100 €.

Terminaciones del Gordo: Si tu número acaba en xx, ganas 100 €.

Reintegro: Si tu número acaba en x, recuperas los 20 € jugados.

Ten en cuenta que todos los premios de la Lotería de Navidad son acumulativos. Es decir, quienes tengan una terminación cobran los 100 euros correspondientes a la misma y otros 20 por el reintegro.

Los únicos premios que son incompatibles son el Gordo y el reintegro, de manera que quien gane el primer premio no se lleva los 20 euros del reintegro.

Puedes descubrir cuánto dinero te llevas del sorteo introduciendo el número del décimo que quieras verificar en nuestro comprobador de la Lotería de Navidad de 2025. ¡Mucha suerte!

Dónde cobrar el Gordo y el resto de premios de la Lotería de Navidad

El cobro del Gordo, al superar los 2.000 euros, no puede realizarse en una administración de lotería convencional. Es obligatorio acudir a una de las entidades financieras autorizadas, que este año son BBVA y CaixaBank.

Al ser este año jornada laborable, los premios de la Lotería de Navidad pueden cobrarse desde la tarde del mismo día del sorteo. El plazo para reclamar el dinero es de tres meses, caducando el derecho al cobro el 22 de marzo de 2026.

Mención especial merecen los décimos compartidos, una situación muy común en un sorteo como el de la Lotería de Navidad. En estos casos, Hacienda exige que los 40.000 euros exentos de impuestos se repartan proporcionalmente entre todos los beneficiarios. Para cobrar, es necesario que todos los titulares acudan al banco para identificarse con su DNI. Si el grupo de ganadores es muy numeroso, se puede designar a un apoderado mediante documento notarial para que realice la gestión en nombre de todos, evitando así problemas fiscales futuros por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Por su parte, las administraciones sí pagarán aquellos premios inferiores a 2.000 euros desde la misma tarde del 22 de diciembre, una vez que se haya publicado la lista oficial y completados los procesos informáticos necesarios para proceder al pago de los premios.

Lo primero que debes hacer si te toca el Gordo de Navidad

Si eres uno de los afortunados, es crucial mantener la calma y seguir un protocolo estricto, ya que el décimo es un documento al portador. Esto significa que el premio pertenece legalmente a quien lo posee físicamente, por lo que, en caso de pérdida o robo, cualquier persona podría intentar cobrarlo.

Por esta razón, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda como primera medida realizar una fotocopia o escanear el décimo premiado, lo que serviría como prueba de propiedad en caso de deterioro o extravío.

Dónde ha caído más veces el Gordo de la Lotería de Navidad

Madrid sigue siendo la reina absoluta de la lotería, después de haber sido agraciada con el primer premio en un total de 84 ocasiones en los más de doscientos años de historia del sorteo. Ahora, con este 79432, ya suma 85. Le siguen en el podio de la fortuna Barcelona, con 44 premios gordos, y Sevilla, con 19.

En el lado opuesto de la balanza se encuentra Melilla, que ostenta el título de ser la única región de España donde jamás ha caído el Gordo. Otras comunidades como Navarra y Cantabria también aparecen históricamente entre las que menos veces han descorchado el cava con el primer premio.

Las terminaciones más habituales del Gordo de Navidad

Los datos históricos de la Lotería de Navidad revelan que el dígito "5" es el más habitual como última cifra del primer premio, con 32 apariciones desde que se celebra el sorteo. Le siguen el "4" y el "6", ambos con 27 ocasiones, mientras que el "8" (25 veces) y el "0" (24) también son recurrentes. En el extremo opuesto encontramos el "1", que apenas ha salido ocho veces y el "2", que ha salido trece veces. Tras el Gordo de este año, el "2" sube a 14 ocasiones.

Los Gordos más tempraneros y los más dormilones de la historia del sorteo del 22 de diciembre

El primer premio de este año ha salido a las 10.44h. Dentro de la mística que envuelve al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, la hora exacta en la que aparece el primer premio define si estamos ante un "Gordo madrugador" o uno "perezoso". El récord absoluto de velocidad lo ostenta, hasta la fecha, el sorteo de 2004. Apenas habían transcurrido 13 minutos desde el inicio de la ceremonia cuando, a las 9:15 de la mañana, los niños de San Ildefonso cantaron el número 54600.

En el extremo opuesto, poniendo a prueba los nervios de todo el país, se encuentra el Gordo de 2023, que batió el récord por ser el más "dormilón" y tardío de la historia del sorteo. El número 88008 se hizo esperar hasta las 13:16 horas, apareciendo prácticamente en los últimos alambres y manteniendo la tensión en el Teatro Real hasta el suspiro final.

¿Cuánto se queda Hacienda del Gordo?

Cada décimo del 79432, el Gordo de Navidad este año, está premiado con 400.000 euros brutos. O lo que es lo mismo, 20.000 euros por cada euro jugado. Sin embargo, desde el año 2013, están sujetos al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), entre otros, los premios de las loterías de Navidad y El Niño.

Sin embargo, no hay que pagar impuestos por todos los premios que a uno le puedan tocar en este sorteo. Hacienda se llevará un 20% en los premios que superan los 40.000 euros. Y todos los que, entre ellos el Gordo, superen esta cifra, los primeros 40.000 euros están exentos, por lo que sólo hay que tributar por el dinero restante.

De tal manera que los premios "reales" de la Lotería de Navidad quedan así:

El Gordo Bruto: 400.000 euros / Neto: 328.000 euros

Segundo premio Bruto: 125.000 euros / Neto: 108.000 euros

Tercer premio Bruto: 50.000 euros / Neto: 48.000 euros

Cuartos premios Bruto: 20.000 euros / Neto: 20.000 euros

Quintos premios Brutos: 6.000 euros / Neto: 6.000 euros