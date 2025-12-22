Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
70048, segundo premio de la Lotería de Navidad 2025
Lotería de Navidad

70048, segundo premio de la Lotería de Navidad 2025

El 70048 se ha llevado el segundo premio de la Lotería de Navidad 2025. Comprueba dónde ha caído, cuánto dinero te llevas por décimo agraciado y cuál es la terminación y aproximación.

Antón Parada
Antón Parada

Confirmado que con este 'segundo' va la buena. El número 70048 se ha llevado el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025. Este premio, el segundo mayor de todos tras el Gordo, viene acompañado de 1.250.000 euros a la serie, es decir, un total de 125.000 euros por décimo. 

Los niños de San Ildefonso han hecho resonar el 70048 en el interior del Teatro Real cuando el reloj marcaba las 9.21 horas, en la primera tabla. Han sido las voces de Samanta Fuster y Ángel Abaga las que abrieron la lata de la suerte de esta edición, una que ha repartido la friolera de 247,5 millones, a la razón de 198 series vendidas.

Según la información de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), el segundo premio ha ido a parar a la capital española, Madrid. Ha caído de forma muy concentrada, yendo a parar al corazón del barrio de Chueca. Concretamente, el segundo premio ha sido vendido de forma íntegra en el número 10 de la calle Barquillo, en la la administración nº16, un conocido establecimiento que lleva repartiendo suerte desde 1889.

Varias personas celebran a las puertas de la administración de loterías del número 10 de la calle Barquillo, en Madrid, donde se ha vendido íntegramente el 70.048, el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.
  Varias personas celebran a las puertas de la administración de loterías del número 10 de la calle Barquillo, en Madrid, donde se ha vendido íntegramente el 70.048, el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.EFE / Mariscal

Las escenas del descorche de champán no se han hecho de esperar. Acababan de abrir el establecimiento lotero de Chueca hacía nada cuando se cantó el segundo premio. Con los medios de comunicación ya en la puerta, los propietarios aún estaban comunicando por teléfono la gran noticia. 

"Muy tempranito, fue un premio muy madrugador", reconocía Raquel, una de las dueñas de la administración, ya al otro lado del vidrio y en declaraciones a TVE. Ha despejado la gran incógnita y ha confirmado que el premio, a pesar de caer íntegro allí, ha sido vendido a "varias empresas" y que "hemos dado toda la serie, todo el número completo, hay varios afortunados", para hacer sonreír y resolver que "afortunadamente". 

"De momento, no [he visto a ninguno de los agraciados], creo que les ha sorprendido a ellos también", ha respondido Raquel, indicando que las llamadas que mantenía eran de otros clientes que no tenían el número ganador, pero estaban dándole la enhorabuena por repartir el segundo premio.

La calculadora del segundo premio: cuánto se queda Hacienda exactamente

Toca saber cuánto hay que aportar a las arcas públicas de este segundo premio. A diferencia de otros menores como la pedrea, este sí tributa ante Hacienda. La Agencia Tributaria se queda con un 20% de la cantidad que exceda los primeros 40.000 euros que sí están exentos.

Aquí puedes consultar el desglose real del dinero que irá a parar a tu cuenta bancaria si has tenido la suerte de tener un décimo del 70048, segundo premio de la Lotería de Navidad 2025:

  • Premio bruto: 125.000 euros.
  • Cantidad exenta de impuestos: 40.000 euros.
  • Base imponible a tributar: 85.000 euros.
  • Retención de Hacienda (20%): 17.000 euros.
  • Premio neto por décimo: 108.000 euros.

¿No tienes el décimo íntegro porque lo compartes o lo que tienes es una o varias participaciones? Es algo muy frecuente y a lo que tienes que sumar el hecho de que el segundo premio de la Lotería de Navidad también arrastra consigo premios de consolación nada desdeñables. Y de los que a veces nos olvidamos.

No te preocupes. En esta tabla puedes comprobar cuáles son los premios brutos del segundo premio de la Lotería de Navidad según la cantidad jugada:

Ojo, hay que recordar que, a diferencia del Gordo, el segundo premio de la Lotería de Navidad 2025 no tiene reintegro. Si tu décimo acaba en 8, no te devuelven los 20 euros, a no ser que coincida con la terminación del primer premio.

Qué número se llevó el segundo premio en 2024

Nunca es tarde si la dicha es buena y esa fue una lección que aprendimos con el segundo premio del pasado año. En el sorteo de 2024, el segundo premio cayó en el número 40014. Fue un premio que se hizo de rogar y que no conoceríamos hasta bien entrado el día, al filo de las 13:30 horas. La espera mereció la pena para aquellos que sí lo tenían.

Aquel 40014 fue un premio muy viajero, sembrando la alegría especialmente en Valladolid (donde cayeron 126 series), Chipiona (Cádiz) y Sant Boi de Llobregat (Barcelona). 

La administración nº16 ha llevado hasta el 10 de la calle Barquillo, en el corazón del barrio madrileño de Chueca, la lluvia de millones del 70048, agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025.
  La administración nº16 ha llevado hasta el 10 de la calle Barquillo, en el corazón del barrio madrileño de Chueca, la lluvia de millones del 70048, agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025.Google Maps

Cómo y cuándo cobrar el segundo premio

Si la suerte te ha sonreído y tienes el 70048, ahora solo te toca seguir estos pasos para poder disfrutar del dinero que trae consigo:

Dónde ir: al superar los 2.000 euros, no puedes cobrar en la administración. Debes ir a una entidad autorizada (BBVA o CaixaBank).

Cuándo: podrás cobrarlo a partir de la tarde de hoy, lunes 22 de diciembre. Al ser día laborable, las gestiones serán más ágiles que en años anteriores donde el sorteo cayó en festivo. Otro golpe de suerte.

Caducidad: tienes hasta el 22 de marzo de 2026 para reclamar tu premio. No lo dejes para muy tarde.

Qué debes tener en cuenta para cobrar un décimo compartido

Si tienes la suerte de compartir un décimo agraciado con el segundo premio, debes tener en cuenta que, al tratarse de una cantidad superior a 2.000 euros, el cobro debe realizarse obligatoriamente en una entidad financiera autorizada y no en una administración.

Para evitar problemas fiscales, es crucial que todos los titulares acudan al banco para identificarse con su DNI en el momento del cobro; de esta forma, la exención de los primeros 40.000 euros se prorrateará correctamente entre los beneficiarios y se evitará que Hacienda considere el reparto posterior como una donación encubierta sujeta a impuestos.

En caso de que el grupo de ganadores sea muy numeroso, la alternativa más segura es designar ante notario a un apoderado que gestione el cobro en nombre de todos.

Antón Parada
Antón Parada
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 