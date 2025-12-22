70048, segundo premio de la Lotería de Navidad 2025

Confirmado que con este 'segundo' va la buena. El número 70048 se ha llevado el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025. Este premio, el segundo mayor de todos tras el Gordo, viene acompañado de 1.250.000 euros a la serie, es decir, un total de 125.000 euros por décimo.

Los niños de San Ildefonso han hecho resonar el 70048 en el interior del Teatro Real cuando el reloj marcaba las 9.21 horas, en la primera tabla. Han sido las voces de Samanta Fuster y Ángel Abaga las que abrieron la lata de la suerte de esta edición, una que ha repartido la friolera de 247,5 millones, a la razón de 198 series vendidas.

Según la información de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), el segundo premio ha ido a parar a la capital española, Madrid. Ha caído de forma muy concentrada, yendo a parar al corazón del barrio de Chueca. Concretamente, el segundo premio ha sido vendido de forma íntegra en el número 10 de la calle Barquillo, en la la administración nº16, un conocido establecimiento que lleva repartiendo suerte desde 1889.

Varias personas celebran a las puertas de la administración de loterías del número 10 de la calle Barquillo, en Madrid, donde se ha vendido íntegramente el 70.048, el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. EFE / Mariscal

Las escenas del descorche de champán no se han hecho de esperar. Acababan de abrir el establecimiento lotero de Chueca hacía nada cuando se cantó el segundo premio. Con los medios de comunicación ya en la puerta, los propietarios aún estaban comunicando por teléfono la gran noticia.

"Muy tempranito, fue un premio muy madrugador", reconocía Raquel, una de las dueñas de la administración, ya al otro lado del vidrio y en declaraciones a TVE. Ha despejado la gran incógnita y ha confirmado que el premio, a pesar de caer íntegro allí, ha sido vendido a "varias empresas" y que "hemos dado toda la serie, todo el número completo, hay varios afortunados", para hacer sonreír y resolver que "afortunadamente".

"De momento, no [he visto a ninguno de los agraciados], creo que les ha sorprendido a ellos también", ha respondido Raquel, indicando que las llamadas que mantenía eran de otros clientes que no tenían el número ganador, pero estaban dándole la enhorabuena por repartir el segundo premio.

La calculadora del segundo premio: cuánto se queda Hacienda exactamente

Toca saber cuánto hay que aportar a las arcas públicas de este segundo premio. A diferencia de otros menores como la pedrea, este sí tributa ante Hacienda. La Agencia Tributaria se queda con un 20% de la cantidad que exceda los primeros 40.000 euros que sí están exentos.

Aquí puedes consultar el desglose real del dinero que irá a parar a tu cuenta bancaria si has tenido la suerte de tener un décimo del 70048, segundo premio de la Lotería de Navidad 2025:

Premio bruto: 125.000 euros.

Cantidad exenta de impuestos: 40.000 euros.

Base imponible a tributar: 85.000 euros.

Retención de Hacienda (20%): 17.000 euros.

Premio neto por décimo: 108.000 euros.

¿No tienes el décimo íntegro porque lo compartes o lo que tienes es una o varias participaciones? Es algo muy frecuente y a lo que tienes que sumar el hecho de que el segundo premio de la Lotería de Navidad también arrastra consigo premios de consolación nada desdeñables. Y de los que a veces nos olvidamos.

No te preocupes. En esta tabla puedes comprobar cuáles son los premios brutos del segundo premio de la Lotería de Navidad según la cantidad jugada:

Ojo, hay que recordar que, a diferencia del Gordo, el segundo premio de la Lotería de Navidad 2025 no tiene reintegro. Si tu décimo acaba en 8, no te devuelven los 20 euros, a no ser que coincida con la terminación del primer premio.

Qué número se llevó el segundo premio en 2024

Nunca es tarde si la dicha es buena y esa fue una lección que aprendimos con el segundo premio del pasado año. En el sorteo de 2024, el segundo premio cayó en el número 40014. Fue un premio que se hizo de rogar y que no conoceríamos hasta bien entrado el día, al filo de las 13:30 horas. La espera mereció la pena para aquellos que sí lo tenían.

Aquel 40014 fue un premio muy viajero, sembrando la alegría especialmente en Valladolid (donde cayeron 126 series), Chipiona (Cádiz) y Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

La administración nº16 ha llevado hasta el 10 de la calle Barquillo, en el corazón del barrio madrileño de Chueca, la lluvia de millones del 70048, agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025. Google Maps

Cómo y cuándo cobrar el segundo premio

Si la suerte te ha sonreído y tienes el 70048, ahora solo te toca seguir estos pasos para poder disfrutar del dinero que trae consigo:

Dónde ir: al superar los 2.000 euros, no puedes cobrar en la administración. Debes ir a una entidad autorizada (BBVA o CaixaBank).

Cuándo: podrás cobrarlo a partir de la tarde de hoy, lunes 22 de diciembre. Al ser día laborable, las gestiones serán más ágiles que en años anteriores donde el sorteo cayó en festivo. Otro golpe de suerte.

Caducidad: tienes hasta el 22 de marzo de 2026 para reclamar tu premio. No lo dejes para muy tarde.

Qué debes tener en cuenta para cobrar un décimo compartido

Si tienes la suerte de compartir un décimo agraciado con el segundo premio, debes tener en cuenta que, al tratarse de una cantidad superior a 2.000 euros, el cobro debe realizarse obligatoriamente en una entidad financiera autorizada y no en una administración.

Para evitar problemas fiscales, es crucial que todos los titulares acudan al banco para identificarse con su DNI en el momento del cobro; de esta forma, la exención de los primeros 40.000 euros se prorrateará correctamente entre los beneficiarios y se evitará que Hacienda considere el reparto posterior como una donación encubierta sujeta a impuestos.

En caso de que el grupo de ganadores sea muy numeroso, la alternativa más segura es designar ante notario a un apoderado que gestione el cobro en nombre de todos.