Ocho cosas que debes saber sobre Milagros Tolón, la nueva ministra de Educación 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que Milagros Tolón será la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes en sustitución de Pilar Alegría, quien abandonó la pasada semana esta responsabilidad para concurrir como candidata del PSOE en las elecciones autonómicas de Aragón, que se celebrarán el próximo 8 de febrero.

Milagros Tolón fue alcaldesa de Toledo entre 2015 y 2023 y actualmente era la Delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha. Su designación ha sido toda una sorpresa, puesto que no formaba parte de las quinielas para tomar la cartera de Educación.

Tolón será la tercera ministra de esta cartera desde que Pedro Sánchez asumiera el cargo de presidente del Gobierno en junio de 2018. Sus predecesoras son la propia Pilar Alegría e Isabel Celáa (junio 2018 - julio 2021).

A continuación, te contamos diez cosas que debes saber sobre la nueva ministra de Educación.

1. Es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Magisterio por la Universidad de Castilla-La Mancha. Antes de entrar en política, ejerció la docencia como profesora en la escuela de adultos de Toledo.

2. Su primer cargo relevante fue el de concejala de Promoción Económica, Empleo y Turismo en el Ayuntamiento de Toledo, entre los años 2007 y 2011. Después, fue elegida diputada regional y en 2015 se convirtió en la primera mujer en ocupar la alcaldía de Toledo. Permaneció al frente durante ochos años, hasta que un pacto entre PP y Vox la desbancó del poder. Sánchez la repescó como diputada nacional en las generales de 2023, pero pronto volvió a su tierra para ser la delegada del Gobierno.

3. Tiene fervor religioso. Según ABC, no se ha perdido ni un solo Corpus y pertenece a varias cofradías. Lleva desfilando, con su hermana, más de 30 años en la procesión de Soledad por una promesa que hizo a su madre cuando su padre estaba a punto de morir.

4. La muerte prematura de su padre ha marcado su vida. "A mi padre le diagnostican un cáncer de pulmón y los nueve meses murió con solo 53 años. Fue un golpe duro que le dio la vida a mi familia. Ver tan de cerca la enfermedad y el sufrimiento te hacen madurar muy pronto", dijo en un encuentro con El Español.

5. Su madre le hizo prometer que no se dedicaría a la política... pero falló en su promesa. Se alifió al PSOE en 1989.

6. Su marido también fue concejal socialista. Tienen dos hijos: Jaime y Jorge, que han estudiado Economía e Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática, respectivamente.

7. Su lugar favorito de vacaciones es Cádiz.

8. Sus platos favoritos son el salmón marinado, las alcachofas y la ensalada de bonito. Y para cuidarse le encanta caminar junto a su marido.