Doña Manolita: estos son los premios de la Lotería de Navidad que ha repartido este año

La administración de Doña Manolita, ubicada en la calle Carmen número 22 del centro de Madrid, es la que más décimos de lotería de Navidad vende cada año. Sus eternas colas para hacerse con uno de sus números ya forman parte del paisaje de la capital española durante los meses previos al sorteo. Su fama no es para menos: ha repartido el premio máximo, el conocido como Gordo, cerca de 80 veces.

Pero, ¿qué premios han caído este año en esta administración? Cabe destacar que Doña Manolita no ha vendido este año ni el primer ni el segundo premio. El primero ha sido vendido parcialmente por una admnistración del barrio de La Elipa, mientras que el segundo se ha vendido íntegramente en una calle del barrio de Chueca, muy cerca de donde vende también Doña Manolita.

En cambio, Doña Manolita sí ha despachado el 90693, tercer premio del sorteo, que reparte 50.000 euros por décimo; también uno de los dos cuartos premios, el 25508, que reparte 20.000 por décimo también y dos de los ocho quintos premios: el 60649 y el 41716. Por tanto, ha vendido cuatro de los 13 premios principales del sorteo.

El origen de Doña Manolita

Décimos de Doña Manolita. Europa Press via Getty Images

El origen de esta famosa administración es mucho más humilde que su leyenda. Manuela de Pablo (n. 1879) tenía 25 años cuando abrió la administración número 5 en España en la calle San Bernardo. Los comienzos fueron difíciles, pero su carisma le hizo ganarse pronto una clientela fiel. Sin embargo, siempre se le escapaba ese deseo que todo lotero tiene en la cabeza: poder dar, algún día, un gran premio.

Y así fue cómo Doña Manolita “vendió” su alma al diablo. “El año 1926, harta de que no correspondiese jamás a esta administración un premio que valiese la pena, hice cuatro viajes a Zaragoza (...) En los cuatro tuve la suerte de ver a la Pilarica con su manto rojo, que es signo infalible de fortuna”, contaba por aquella época a Crónica. “Pedí unos números que se me ocurrieron sin saber por qué, los vendí en mi casa y el premio Gordo de Navidad fue conmigo aquel año”, relató la lotera. Y así, comenzó su racha de buena suerte.

Una cadena de premios vendidos en su administración elevó su fama y la ‘peregrinación’ hasta Doña Manolita empezó a ser una tradición. Aunque la suerte también trajo consigo algunas desgracias. En 1937, su local sufrió serios daños por el bombardeo de Madrid durante la Guerra Civil y la lotera perdió el 95 por ciento de su clientela ese año.

Manuela falleció a principios de mayo de 1951. “Dicen que he vendido el alma al diablo, y que por eso me colma de fortuna aquí en la tierra, a cambio de hacérmelas pagar todas juntas el día que estire la pata…”, llegó a decir en vida.

Se calcula que la administración vende cada año unos 70 millones de décimos, lo que se traduce en unos 1.400 millones en ventas.

Si quieres saber si tu décimo comprado en Doña Manolita o en cualquier otra administración ha resultado premiado, no dudes en usar nuestro comprobador y sabrás al momento cuánto dinero has ganado. ¡Mucha suerte!