A los 40 años descubre sus gastos desmesurados, hace un cambio ligero de hábitos y logra ahorrar 20.000 euros

Raisa Kettunen es una mujer finlandesa que ha pasado de gastar de forma desmesurada a controlar de forma efectiva su dinero e incluso lograr ahorrar 20.000 euros en apenas diez años.

El punto de inflexión para Kettunen llegó a la edad de 40 años, cuando se dio de que estaba siendo muy imprudente en la gestión de su dinero, que se basaba en la utilización de tarjetas de crédito sin pensar en las consecuencias.

"Me harté de la imprudencia hace unos diez años. He aprendido a vivir con menos, pero poco a poco", ha expresado la mujer en declaraciones al medio de comunicación finlandés Ilta Sanomat.

En concreto, Raisa tenía dos tarjetas. Ambas contaban con unos límites de crédito elevados (varios miles de euros), lo que le permitía tener disponibilidad inmediata del dinero. Cuando fue consciente de su mala gestión, comenzó a reducir su límite de crédito en 500 euros al mes.

"Con la misma cantidad, pude reducir mi deuda de tarjeta de crédito. Aunque cambiar el límite de crédito costaba dinero cada vez, valió la pena. Ya no tenía la oportunidad de usar tarjetas", ha destacado Kettunen.

Una clave: distribuir el dinero en cuanto se recibe

La mujer ha llevado a cabo un ligero cambio de hábitos (como salir menos a comer fuera y recurrir a tiendas de ropa de segunda mano) y ha adoptado la costumbre de distribuir su dinero en cuanto lo recibe.

En concreto, de su sueldo de 2.000 euros netos mensuales, Raisa transfiere 500 euros a una cuenta de ahorros y 200 euros a una cuenta de alimentos. A ello se suma el coste de la vivienda, que ronda unos 1.000 euros al mes (a los que su marido aporta 500 euros). De esta forma, la mujer suele disponer de entre 200 y 300 euros en su cuenta corriente.

"Parece una cantidad insignificante, pero suele ser suficiente. He notado que tener un saldo pequeño en mi cuenta reduce mi afán de gastar. Tengo que pensar mucho en qué gasto mi poco dinero", ha explicado Raisa Kettunen.