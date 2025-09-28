El empresario 'olvida' declarar 13 millones a Hacienda, compra una casa, 14 Rolex, 2 superdeportivos y la investigación está servida

Imagen de archivo de un plano detalle de un reloj de lujo Rolex.

Hacienda nunca perdona. Un empresario italiano se encuentra siendo investigado después de no declarar 13 millones de euros en ingresos a Hacienda, lo que ha obligado a las autoridades a incautarle más de 1,5 millones de euros.

Los agentes descubrieron la trama después de comprobar que el hombre no había presentado la declaración durante al menos tres años seguidos, lo que significa que no declaró sus ingresos, valorados en trece millones de euros, durante todo ese periodo, cometiendo un delito de evasión de impuestos del IRPEF e IRES.

Además de ello, los investigadores también desubrieron que el sujeto utilizó el producto de la evasión fiscal para realizar varias compras e inversiones, como por ejemplo una vivienda, una colección de 14 relojes Rolex y dos coches de lujo.

En el registro que realizaron al empresario lograron encontrar hasta 27.000 euros en billetes de 100 y 200 euros que también fueron incautados por las autoridades italianas, tal y como recogen en el diario local Il Gazzetino.

Cabe destacar que en España, el delito de fraude fiscal (más de 120.000 euros a Hacienda) conlleva penas de cárcel de uno a cinco años, una multa que puede llegar a resultar seis veces más cara que la cantidad evadida y la pérdida de beneficios fiscales y ayudas públicas.