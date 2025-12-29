Estas son las zonas ocupadas por Israel en Palestina de las que no se puede importar productos

Imagen de archivo de soldados israelíes bloqueando el paso a un agricultor palestino en la localidad de Kober, cerca de Ramala, en el West Bank de la Cisjordania ocupada.

Un listado con más de 200 nombres de asentamientos y más de un millar de códigos postales. Esta es una de las grandes patas de la acción diplomática de España contra los ataques y ocupación ilegal de Israel sobre el territorio palestino de la Franja de Gaza o Cisjordania. Se trata de la última lista, publicada por el Ministerio de Hacienda, de aquellos puntos de producción donde empresas israelíes se benefician de los recursos de la población palestina, impidiendo constantemente que ellos los exploten o arrebatándoselos directamente.

El departamento dirigido por la ministra María Jesús Montero ha hecho públicos este lunes los datos destinados a hacer cumplir las sanciones económicas contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu, una respuesta al "genocidio en Gaza", pero también en "apoyo a la población palestina". Se suma a otra medidas ya lanzadas anteriormente, como la prohibición de que armamento israelí pase por territorio español o la propia compra de este.

¿En qué consiste este modelo de sanción? Todos los productos de aquellos asentamientos israelíes -empresas y/o centros como los kibutz- integrados en la siguiente lista no podrán ser importados a España, pero además se anula el trato arancelario preferencial derivado del comunitario Acuerdo de Cooperación con Israel, que le fija como socio comercial preferente, y para cuya suspensión parcial no hubo ni consenso en Bruselas.

En la práctica, ese tratado de la Unión Europea con el Estado hebreo crea una zona de libre comercio en la que además de ese trato preferencial, hay muchos productos que se libran de la carga de aranceles -es decir, tarifas que gravan la entrada de esos artículos en el mercado comunitario, como ocurre, por ejemplo, con China o con EEUU-.

Consulta aquí el listado completo de los asentamientos israelíes sancionados