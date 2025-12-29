Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Estas son las zonas ocupadas por Israel en Palestina de las que no se puede importar productos
Estas son las zonas ocupadas por Israel en Palestina de las que no se puede importar productos

El Ministerio de Hacienda ha publicado el listado de las más de 200 localidades y un millar de códigos postales que anula la zona de libre comercio preferencial sin aranceles con Israel e impide su entrada en España.

Antón Parada
Imagen de archivo de soldados israelíes bloqueando el paso a un agricultor palestino en la localidad de Kober, cerca de Ramala, en el West Bank de la Cisjordania ocupada.Issam Rimawi/Anadolu via Getty Images

Un listado con más de 200 nombres de asentamientos y más de un millar de códigos postales. Esta es una de las grandes patas de la acción diplomática de España contra los ataques y ocupación ilegal de Israel sobre el territorio palestino de la Franja de Gaza o Cisjordania. Se trata de la última lista, publicada por el Ministerio de Hacienda, de aquellos puntos de producción donde empresas israelíes se benefician de los recursos de la población palestina, impidiendo constantemente que ellos los exploten o arrebatándoselos directamente.

El departamento dirigido por la ministra María Jesús Montero ha hecho públicos este lunes los datos destinados a hacer cumplir las sanciones económicas contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu, una respuesta al "genocidio en Gaza", pero también en "apoyo a la población palestina". Se suma a otra medidas ya lanzadas anteriormente, como la prohibición de que armamento israelí pase por territorio español o la propia compra de este.

¿En qué consiste este modelo de sanción? Todos los productos de aquellos asentamientos israelíes -empresas y/o centros como los kibutz- integrados en la siguiente lista no podrán ser importados a España, pero además se anula el trato arancelario preferencial derivado del comunitario Acuerdo de Cooperación con Israel, que le fija como socio comercial preferente, y para cuya suspensión parcial no hubo ni consenso en Bruselas.

En la práctica, ese tratado de la Unión Europea con el Estado hebreo crea una zona de libre comercio en la que además de ese trato preferencial, hay muchos productos que se libran de la carga de aranceles -es decir, tarifas que gravan la entrada de esos artículos en el mercado comunitario, como ocurre, por ejemplo, con China o con EEUU-.

Consulta aquí el listado completo de los asentamientos israelíes sancionados

Tu navegador no tiene un plugin para PDF, puede descargarlo aquí Listado_asentamientos_israelies_Palestina_ocupada_productos_bloqueados

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

