El milmillonario José Elías habla de cómo ve España hoy en día y recibe críticas por la primera frase

El empresario José Elías, fundador de Audax Renovables, dueño de La Sirena y de más de 100 empresas por todo el mundo, ha expuesto en sus redes sociales cómo ve a la España actual en comparación con la de hace 100 años y se ha llevado alguna que otra crítica.

Ha empezado diciendo Elías, nacido en Badalona y premio de Joves Empresaris de Catalunya en 2016, que "hace 100 años, España era un imperio" y que hoy en día "un americano no sabe ni dónde estamos". Esta frase ha sido polémica porque muchos le han recordado que hace 100 años, en 1925, España estaba ya lejos de ser un imperio.

Ha proseguido diciendo que no es optimista con el país pero no lo achaca a falta de recursos: "Tenemos un país maravilloso con ventajas que otros países no tienen. Tenemos una posición geopolítica brutal. Somos la salida natural de Europa hacia América. Y tenemos algo que muchos países pagarían por tener: sol".

Elías, que tiene empresas de electricidad, ha señalado que se podría llenar Cuenca de placas fotovoltaicas "y dar luz a toda Europa". "El sol nos genera millones de euros cada día en España. Solo tenemos que recogerlos. Y no lo hacemos. Si tuviéramos la luz más barata, las mayores empresas vendrían aquí".

Pero, ¿qué falta en España? Según él, "liderazgo". "Falta alguien que haga una lista de problemas y ponga soluciones. Falta un plan a 20 años vista. Pero como los políticos solo se miran el ombligo los próximos cuatro años, les es indiferente todo lo que viene detrás. Por eso no soy optimista con España", ha zanjado.

La España de 1925

Haciendo un breve repaso por la historia de España se puede ver que el país no era precisamente un imperio. Como le recuerda un usuario: "España en 1925 no solo no era un imperio si no que era un país tercermundista con la gente muriéndose de hambre y huyendo a America … y hasta Argelia. No sé en qué planeta vives, la verdad".

Otro ha respondido: "Hace 100 años España tenía el nivel de pobreza que tienen hoy muchos países africanos. Más de 60% de pobres. Era más habitual estar desnutrido que ser clase media (10%). Esperanza de vida 45 años. Mortalidad infantil 15%".

"Solo a Argentina emigraron 3 millones de españoles. Ni hablar los que también fueron a Uruguay, Estados Unidos, etc. ", ha sentenciado.