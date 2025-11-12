El empresario millonario José Elías da su receta para acabar con la crisis de vivienda en España "en un cuarto de hora"

El empresario José Elías, fundador de Audax Renovables y dueño de La Sirena, ha dado su receta para acabar con la crisis de la vivienda de España "en un cuarto de hora o 20 minutos".

"Yo arreglaría el problema de vivienda de este país en un cuarto de hora o 20 minutos", dice el empresario, cuyas acciones repartidas en empresas rondarían los mil millones de euros.

Elías, que también tiene empresas de construcción, ha explicado que él construye unas 300 viviendas de VPO (Viviendas de protección oficial). "Las viviendas se venden por lo que el banco de financiarte, ni siquiera por lo que vale la vivienda, por la cuota que te queda", ha explicado.

"Si la cuota que te queda eres capaz de pagarla puedes comprarte la vivienda. No hay más. Cuando más o menos entiendes qué es lo que hace que alguien sea financiable o no y pueda comprar una vivienda de 200, de 300 o de 400 el problema se arregla", ha afirmado.

Según Elías, "un gran partido político de España" lo ha llamado para que él les explique cómo arreglar el problema: "¿Me estás tomando el pelo? No puede ser. Es que te hemos escuchado en las redes sociales... No entiendo nada, la verdad".

Principal problema del CIS

La vivienda es el principal problema de los españoles según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de octubre de 2025. En el estudio, las alusiones a la vivienda alcanzan el 37,1%, más de 7 puntos por encima de su resultado del barómetro anterior, seguido de la inmigración —que pasa del 27,3 al 20,5%— y de la calidad del empleo con un 18,3%.

La encuesta del CIS también recoge la lista de problemas que afectan más personalmente a los entrevistados y la vivienda también es el primer problema con un 26,2%, seguido de la crisis económica —24%—, la Sanidad —22,3%— y la calidad del empleo —20,5%—, que hace referencia a los sueldos.

Gabriel Rufián y el ejemplo del pan

Este martes, el diputado de ERC en el Congreso puso sobre la mesa el grave problema que viven los españoles y lo hizo mientras los diputados de PP y Vox abandonaban el hemiciclo porque no les interesaba el tema.

"¿Ya? ¿Todos fuera? Bueno. Vivienda, principal problema de este país. Vivas donde vivas. Algunos datos: se necesitan 59 años de sueldo para comprarse un piso de 60 metros cuadrados. 59 años. Este año se han comprado un 40% más de casas pero el 60% a tocateja, al contado, porque solamente el 14% eran para vivir", afirmó Rufián.

Y puso un ejemplo clarificador para que quede claro de la importancia del tema a tratar: "Para que todo el mundo lo entienda, si el pan hubiera subido lo mismo que la vivienda, hoy, una barra de pan costaría 13 euros. 13".