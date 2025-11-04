El paro sube en 22.101 personas en octubre tras el fin de la temporada estival pero sigue en mínimos de 2007

Un camarero trabaja en una terraza en Málaga, en una imagen de archivo.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 22.101 personas en octubre en relación con el mes anterior (+0,9%) debido, sobre todo, al repunte del desempleo en el sector servicios tras el fin de la temporada de verano, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Tras el incremento de octubre, el número total de desempleados se situó en 2.443.766 personas, su menor cifra en un mes de octubre desde 2007, ha subrayado el departamento que comanda la vicepresidenta Yolanda Díaz.

El aumento del desempleo registrado el mes pasado es el mejor dato para un mes de octubre desde 2022, cuando el paro bajó en 27.027 personas. En 2023 y 2024 subió en 36.936 y 26.769 personas, más de lo que lo ha hecho en octubre de este año.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro sólo ha bajado en octubre en dos ocasiones: en 2021 y 2022, con 734 y 27.027 parados menos, respectivamente, mientras que ha subido en 28 ocasiones, siendo el de octubre de 2008, con la crisis financiera, el más pronunciado (+192.600 desempleados).

En esta línea, Trabajo ha destacado que el incremento de 22.101 desempleados de octubre de este año está "muy por debajo" de la media para este mes y es un 65% inferior al aumento del promedio de los años 2001-2024 (+62.378 parados) si se descuentan los años afectados por la pandemia.

En términos desestacionalizados, el paro registrado disminuyó en octubre en 15.256 personas respecto al mes anterior.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 158.228 personas, lo que supone un 6,1% menos, con un retroceso del paro femenino de 87.146 mujeres (-5,5%) y una caída del desempleo masculino de 71.142 varones (-6,9%).

Sólo baja en la construcción

Por sectores, el paro registrado descendió únicamente en la construcción, con un retroceso mensual de 2.121 desempleados (-1,2%), y subió en el resto de sectores económicos.

El mayor aumento se lo anotó el sector servicios, con 18.496 desempleados más (+1%), seguido de la agricultura, que sumó 1.270 parados (+1,7%), y de la industria, donde el paro se incrementó en 1.148 personas (+0,6%).

Por su parte, en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primer trabajo, el paro subió en octubre en 3.308 personas (+1,4%).

El paro se incrementó en octubre en ambos sexos, aunque el repunte fue ligeramente mayor en el caso de las mujeres. En concreto, el paro femenino subió en 11.561 mujeres en comparación con septiembre (+0,8%), mientras que el masculino aumentó en 10.540 desempleados (+1,1%).

Así, al finalizar el décimo mes de 2025, el número total de mujeres en paro se situó en 1.480.465 desempleadas, su menor cifra en un mes de octubre desde 2007, mientras que el de varones totalizó 963.301 desempleados, con lo que ya encadena seis meses por debajo de la cota del millón.

Por edades, el paro entre las personas de 25 y más años aumentó en 12.019 desempleados en octubre (+0,5%), mientras que el de los jóvenes menores de 25 años se incrementó en 10.082 personas (+5,5%).

Pese a ello, el Ministerio ha resaltado que el número total de parados menores de 25 años se situó en octubre en su nivel más bajo para este mes desde el inicio de la serie histórica, con un total de 193.798 desempleados.

El paro registrado subió en octubre en las 17 comunidades autónomas, principalmente en Castilla y León (+2.545 desempleados), Andalucía (+2.535) y Cataluña (+2.423). En cuanto a las provincias, el desempleo bajó en cinco de ellas, encabezadas por Valencia (-958 desempleados), Córdoba (-288) y Almería (-263), mientras que aumentó en 47, destacando los incrementos de Madrid (+2.281), Baleares (+1.631) y Santa Cruz de Tenerife (+1.503).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros subió en 9.275 desempleados respecto al mes anterior (+2,8%), hasta situarse el total de inmigrantes en paro en 335.183 desempleados, lo que supone 16.107 parados menos que hace un año (-4,6%).

Un 42,6% de fijos

En octubre de este año se registraron 1.510.580 contratos, lo que supone casi un 1,1% menos que en igual mes de 2024. De todos ellos, 643.183 fueron contratos indefinidos, un 3,1% menos que en octubre de 2024. En total, el 42,6% de todos los contratos realizados en octubre fueron indefinidos, porcentaje que en septiembre fue del 43,3%.

Dentro de los indefinidos, se realizaron 260.993 contratos a tiempo completo, un 1,9% menos que en igual mes del año anterior; 168.574 a tiempo parcial (-0,6%) y 213.643 fijos-discontinuos (-6,4%).

De todos los contratos suscritos en octubre, 867.397 fueron contratos temporales, un 0,5% más que en igual mes de 2024. En total, estos contratos representaron el 57,4% del total de la contratación efectuada en el décimo mes del ejercicio.

En los diez primeros meses del año se han firmado algo más de 13,1 millones de contratos, un 1,4% más que en igual periodo del año anterior. De ellos, 5,4 millones fueron contratos indefinidos, un 0,9% menos, y 7,6 millones eran de carácter temporal, un 3,1% más que en el periodo enero-octubre de 2024.

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó en septiembre de 2025 (último dato disponible) la cifra de 2.001,7 millones de euros, un 5,1% más que igual mes de 2024.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.475,7 euros en el noveno mes del año, un 29% más que en septiembre del año pasado.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante el mes de septiembre fue de 1.015,1 euros, lo que supone un aumento de 26,4 euros sobre el mismo mes del año anterior (+2,7%).

El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó en 1.717.762 personas, cifra un 0,9% superior a la del mismo mes de 2024.

La tasa de cobertura frente al desempleo, que un año antes estaba situada en el 70,6%, se situó en septiembre de 2025 en el 75,9%, el nivel más alto para este mes dentro de la serie histórica, según ha destacado Trabajo.

Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a los datos de paro, de forma que el Ministerio ha publicado este martes las cifras de desempleo de octubre y la estadística de prestaciones de septiembre.

La Seguridad Social gana 141.926 afiliados

Este martes, también se han conocido que la Seguridad Social ganó una media de 141.926 cotizantes en octubre respecto al mes anterior (+0,6%), su segundo mayor repunte en este mes desde el inicio de la serie histórica. Sólo fue mejor el mes de octubre de 2021, en el periodo de desescalada de la pandemia, cuando la afiliación creció en casi 160.000 personas.

Tras el aumento de ocupados de octubre, impulsado especialmente por la educación por el comienzo del curso académico, el número de afiliados medios siguió en máximos históricos, con un total de 21.839.592 cotizantes, según datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El Departamento que dirige Elma Saiz ha destacado que los registros de afiliación diaria se situaron por encima de los 21,8 millones de ocupados todos los días del mes de octubre a excepción del día 3 y del 31. En el último año, de octubre de 2024 a octubre de 2025, la Seguridad Social ha ganado 507.078 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,4%.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social registró una subida mensual de 64.569 afiliados (+0,3%), lo que llevó al sistema a máximos históricos de 21.793.519 cotizantes. Dentro de la serie desestacionalizada se han creado 505.674 empleos en el último año.

Las mujeres tiran del empleo

La afiliación media subió en octubre en ambos sexos, pero mucho más entre las mujeres, que ganaron 109.972 empleos en el mes (+1,07%), hasta los 10.344.599 cotizantes. La afiliación masculina, por su parte, aumentó en 31.955 ocupados (-0,27%), hasta los 11.494.993 cotizantes. El Ministerio ha destacado que, desde antes de la reforma laboral, la afiliación femenina ha aumentado un 12,4%, lo que supone 2,8 puntos más que entre los hombres.

"Una de las grandes noticias de este mes es que la ocupación de las mujeres aumenta muy por encima de la media, ya hay casi 110.000 ocupadas más que en septiembre. Son 10,3 millones de mujeres trabajando, la cifra más alta de la serie, y representan el 47,4% del total. Nos acercamos a la paridad, que es uno de nuestros grandes objetivos", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Asimismo, el Ministerio ha resaltado que la ocupación de los jóvenes ha subido un 23,9% desde antes de la reforma laboral de 2021, en tanto que la de los mayores de 55 años se ha incrementado un 23,2%, muy por encima de la media nacional (+10,1%).

Por su parte, la afiliación media de extranjeros subió en octubre en 13.159 cotizantes respecto al mes anterior, un 0,4% más, hasta situarse en 3.101.500 afiliados foráneos, nuevo máximo histórico.

La vuelta al cole, clave

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, ganó 134.800 afiliados medios en octubre (+0,7%), hasta los 18,35 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) sumó 9.142 afiliados (+0,27%), lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en 3.422.434 personas.

El RETA ha ganado 37.517 trabajadores en el último año (+1,1%). Casi dos tercios de ellos se han incorporado a sectores altamente productivos, como información y comunicaciones y actividades científico-técnicas, con más de 24.500 nuevos trabajadores por cuenta propia entre los dos.

Dentro del Régimen General, la educación protagonizó el mayor repunte de la ocupación en octubre al ganar 167.323 cotizantes respecto al mes anterior (+14,8%) por el inicio del curso académico, seguido, de lejos, por las actividades artísticas y de entretenimiento, con 16.691 afiliados más (+5,3%).

Por su parte, el Sistema Especial Agrario ganó 10.666 afiliados en el décimo mes del año (+1,7%), en tanto que el del Hogar registró 1.200 bajas (-0,3%).

Entre las actividades que perdieron afiliados en octubre destacan la hostelería (-50.594 cotizantes, -3,1%) y las actividades sanitarias (-34.341 ocupados, -1%).

El Ministerio ha puesto el acento en la intensidad con la que han ganado ocupados en el último año los sectores de transporte y almacenamiento (+8,3%); agricultura, ganadería y pesca (+5,1%); suministro de agua (+4,8%); actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (+4,5%); construcción (+4,5%); actividades inmobiliarias (+4,1%), y educación (+4%).

Asimismo, el Departamento que dirige Elma Saiz ha destacado la mejora en actividades de alto valor añadido, como información y comunicaciones (+3,1%) y actividades profesionales, científicas y técnicas (+3%), cuyas bases medias de cotización y su nivel de estabilidad es superior a la media. De hecho, la base media de cotización de información y comunicaciones es de 3.120 euros mensuales, frente a los 2.269 de promedio de todos los sectores del periodo abril-junio.

Entre los subsectores que más crecen dentro de las actividades de alta productividad se encuentran, en el lado de información y comunicaciones, la programación y consultoría Informática, que concentra casi el 67% de los afiliados; mientras que en el ala de profesionales y científico-técnicas, sobresalen las actividades de sedes centrales y consultoría empresarial, con crecimientos por encima del 30% en ambos casos.

Baja la temporalidad

Según el Ministerio, la Seguridad Social contabiliza 4,24 millones de trabajadores más con contrato indefinido desde la puesta en marcha de la reforma laboral (desde diciembre de 2021) y 2,16 millones menos de temporales.

Al mismo tiempo, el peso de los trabajadores temporales se sitúa en el 12,1%, frente al 30,3% de 2018. "Esta mejoría es aún más destacable entre los trabajadores menores de 30 años, que tienen una tasa de temporalidad del 19,8%, cuando hace siete años tenían una superior al 53,4%", apunta el Ministerio.

La afiliación media bajó en octubre en seis comunidades autónomas respecto al mes anterior y subió en once, especialmente en Madrid (+49.445 ocupados), Comunidad Valenciana (+36.459) y Andalucía (+29.544). Por contra, los descensos más acusados de la ocupación se dieron en Baleares, que perdió 34.936 afiliados tras el fin de la temporada turística, y Castilla-La Mancha, donde la ocupación bajó en 1.460 personas.

Por otro lado, el Ministerio ha informado de que el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se situó a cierre de octubre en 13.126, de los que 3.176 estaban encuadrados en el Mecanismo RED para el sector del automóvil, 2.834 estaban en un ERTE de fuerza mayor y 7.116 en un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP).

Dentro de las medidas de apoyo a empresas y trabajadores por los efectos de la DANA en la Comunidad Valenciana, el Consejo de Ministros acordó el pasado 23 de diciembre la activación del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo para el sector de la fabricación de vehículos de motor.