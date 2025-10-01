El pueblo de la España vaciada que ofrece casas por 3.000 euros al año con piscina climatizada con una condición: no se permiten más de tres personas

El Ayuntamiento de Suellacabras, un pequeño pueblo de Soria, se ha lanzado a la búsqueda desesperada de nuevos habitantes. Para ello, ofrecen viviendas en alquiler por precios que rondan los 3.000 euros al año. Esto supone que desde unos 250 euros al mes se puede disponer de una casa con piscina climatizada y mucha tranquilidad.

Estas son viviendas municipales que están destinadas a familias o personas que deseen fijar su residencia en la localidad, ya que el objetivo es aportar estabilidad y compromiso con el entorno, según ha publicado el diario Qué! Este pueblo de la comarca de Tierras Altas es un ejemplo de los proyectos por revitalizar pequeñas comunidades aprovechan el teletrabajo y la digitalización.

El Ayuntamiento ha publicado un anuncio oficial en el Boletín Provincial de Soria (BOPS) para regular las condiciones: "Aprobado por el Ayuntamiento de Suellacabras expediente de contratación y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para adjudicar, mediante procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso, el arrendamiento de las viviendas de propiedad municipal sitas en Calle Real números 2 Bis y 6 de Suellacabras, dentro de las medidas de fomento de la disponibilidad de vivienda en régimen de alquiler para fijar población en el municipio".

Las condiciones establecen que el arrendamiento tendrá un coste por "cada vivienda 3.000 euros anuales mejorables al alza". El sistema de adjudicación funciona por puntos, y se valora la mejora económica ofrecida, así como el número de personas que residirán y se empadronarán en el municipio.

De esta forma, otorgan entre 1 y 30 puntos por incrementos de 50 euros en la oferta anual, y entre 5 y 10 puntos según el número de integrantes de la unidad familiar. El texto recoge también que el empadronamiento en el municipio es obligatorio. Incluye, además, una condición a tener muy en cuenta: no se permite que en la vivienda residan más de tres personas, en cumplimiento del límite de superficie útil mínima de 15 metros cuadrados por persona.