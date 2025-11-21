Eli, jubilada alavesa de 75 años, vive con 850 euros al mes: "A puro huevo estamos, y no me diga que no tienen dinero"

En Euskadi, la pensión media de jubilación alcanza los 1.825 euros —la más alta del Estado—. Sin embargo, detrás de esta cifra que podría parecer tranquilizadora se esconde una realidad muy distinta para miles de personas mayores.

Es el caso de Eli, una jubilada alavesa de 75 años que sobrevive con apenas 840 euros al mes. Su indignación es la representación de la precariedad que sufren numerosos pensionistas: "¿Tú te crees que se puede vivir con 800 euros? A puro huevo estamos [...] y no me diga que no tienen dinero", expresó con contundencia en declaraciones a Cadena SER Vitoria.

Sus palabras reflejan el día a día de quienes se ven obligados a ajustar hasta el último euro para afrontar gastos básicos como luz, agua, gas o basuras. “Comiendo muy sano, sí, pero sin pescado ni nada de eso… mucho huevo, mucha legumbre, mucha verdura”, lamenta. Ni lujos ni descanso: "no te puedes ir ni de vacaciones ni leches", añade con indignación.

Pensiones mínimas iguales al SMI

De los más de 580.000 pensionistas en Euskadi, muchos no alcanzan los 1.184 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Por ello, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por el movimiento de pensionistas reclamaba complementar las pensiones mínimas hasta llegar a esa cifra, garantizando así una vida digna. Sin embargo, el Parlamento Vasco rechazó tramitarla, con los votos en contra de PNV, PSE-EE y Vox.

Pese a ello, el movimiento no se rinde. Respaldados por 145.142 firmas y siete años de movilización ininterrumpida, los pensionistas vascos siguen saliendo a la calle. “Somos personas mayores, pero seguimos vivas”, reivindica uno de los manifestantes en declaraciones recogidas por la cuenta de Tiktok @ecuadoretxea. La lucha, insisten, no es solo por ellos: “Estamos peleando por los que vienen”.

Aunque Euskadi lidera el ranking estatal en pensiones de jubilación, las diferencias internas entre provincias son notables. Bizkaia encabeza la lista con una media cercana a los 1.860 euros, mientras que otras muchas personas pensionistas quedan muy por debajo de esas cifras. Para mujeres de generaciones que dedicaron su vida a los cuidados, sin cotizaciones suficientes, la brecha es aún mayor.

“Es mentira que no haya dinero”

Eli rechaza de plano la explicación del Gobierno Vasco sobre la falta de fondos para complementar las pensiones mínimas: “Es mentira, y lo digo tranquilamente”. Su voz encarna la frustración de miles de mayores que, tras una vida de trabajo y sacrificio, sienten que el sistema no les garantiza lo esencial.

Tras el rechazo institucional, los colectivos de pensionistas han anunciado nuevas iniciativas. El calendario culminará el próximo 18 de diciembre con una gran manifestación en Vitoria-Gasteiz, coincidiendo con el pleno en el que se aprobarán los Presupuestos.