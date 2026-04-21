Amnistía denuncia el récord de penas de muerte de Irán y el genocidio aún en curso de Israel en Gaza

Un grupo de gazatíes oran por los muertos en un ataque de Israel al este de la ciudad de Gaza, el 20 de diciembre de 2025.

La organización Amnistía Internacional presentó hoy su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo y advirtió contra la emergencia de un nuevo orden global basado en la lógica de la "depredación" practicada por varios líderes mundiales, entre los que destacó al estadounidense Donald Trump, el israelí Benjamín Netanyahu y el ruso Vladímir Putin.

"Se trata de un ataque directo a los cimientos de los derechos humanos y el orden internacional basado en normas, perpetrado por los actores más poderosos con el objetivo de conseguir control, impunidad y beneficios", dijo la secretaria general de AI, la francesa Agnès Callamard.

Este nuevo orden nace de la suma de "poderosos Estados, corporaciones y movimientos antiderechos", y sus objetivos como acabar "con el multilateralismo, el derecho internacional y los derechos humanos".

¿Y cuál está siendo la respuesta del mundo? "En el peor de los casos, la complicidad; en el mejor, la política del apaciguamiento" con estos líderes que practican el "matonismo". Callamard lamentó que democracias asentadas como las europeas estén optando casi todas por esa "política del apaciguamiento", con pocas excepciones como la del Gobierno de España.

El peor dato desde 1989

El informe se detiene en algunos países ahora en conflicto, como Irán e Israel. En el caso de la República Islámica, de denuncia que las autoridades iraníes llevaron a cabo en 2025 "el mayor número de ejecuciones registrado desde 1989", afirma el dossier. No especifica el número total de ejecuciones cometidas en el país, aunque remite a una denuncia de septiembre en la que aseguraba que ya a aquellas alturas del año eran más de 800 los ejecutados.

Indica que uno de los condenados era menor en el momento de cometer el delito, recordando que en Irán los niños de 15 años y las niñas de 9 ya están sujetos a responsabilidad penal.

Una manifestante sostiene pancartas con los lemas "Alto a las ejecuciones en Irán" y "Libertad para Irán" durante la protesta contra el régimen en Londres, el 14 de enero de 2023. Vuk Valcic / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

La organización también incidió en el carácter "arbitrario" de detenciones como las de al menos 21.000 personas que fueron arrestadas en agosto, tras la guerra de doce días que libraron Irán e Israel. De igual manera, alertó de "los juicios sistemáticamente injustos" que se dan en el país, orientados a veces a la "toma impune" de "rehenes" extranjeros o personas con doble nacionalidad, con confesiones bajo tortura, sin independencia judicial y sin separación de funciones entre fiscalías y autoridades judiciales.

Además, hizo hincapié en la persecución de las opiniones críticas con el sistema político de la República Islámica, la criminalización de los derechos de reunión y asociación, y la "fuerza ilícita", en ocasiones mortal, empleada para reprimir las "protestas pacíficas" sucedidas entre marzo y agosto de 2025.

AI recordó que en junio de 2025 "más de 1.100 personas, entre ellas 45 niños y niñas" fueron asesinadas en Irán a causa de los ataques aéreos israelíes lanzados en el marco de la guerra de doce días que libraron ambos países.

El informe también se refirió a los bombardeos "deliberados" de Israel contra el complejo penitenciario de Evín, en Teherán, en los que murieron "al menos 80 civiles" y que "representa una grave violación del derecho internacional humanitario", que puede constituir un "crimen de guerra".

De igual manera, la organización recordó que las autoridades iraníes respondieron a Israel empleando "ilícitamente" municiones de racimo contra zonas residenciales en las que mataron a al menos 29 personas y que utilizaron la guerra "para intensificar la represión interna" en su país, como ya indicaban al denunciar el número de arrestos y ejecuciones efectuadas en 2025.

En 2025 más de 100 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus familiares en Irán, un conteo parcial debido a la falta de estadísticas públicas cuya cifra real puede ser "muy superior", según AI, que recordó que la edad legal de matrimonio para las niñas sigue siendo de 13 años, aunque sus padres pueden solicitar un permiso judicial para "casarlas a la fuerza incluso antes".

La organización también indicó que la represión por no emplear el velo islámico continúa favoreciendo "detenciones arbitrarias, juicios injustos, flagelaciones y prohibiciones" a todo tipo de mujeres, especialmente figuras públicas.

Irán en llamas: todos los motivos por los que clamar contra el poder de los ayatolás La revolución fue un levantamiento general contra una monarquía autoritaria de la que los religiosos se apropiaron. Hasta hoy, han mandado con puño de hierro: no hay democracia, no hay derechos, no hay libertad. Hay represión, cárcel, exilio y muerte.

AI afirmó que más de 1,8 millones de personas refugiadas afganas fueron forzadas a regresar a su país desde Irán en el año 2025, entre ellas menores no acompañados y mujeres o solicitantes de asilo vulnerables a represalias.

De igual manera, el informe de la organización señaló las condiciones continuadas de discriminación y pobreza a las que están sujetas las comunidades minoritarias en territorio iraní, como los kurdos o los baluchis.

Respecto a la comunidad LGBTI+, destacó la persistencia de la pena capital y el uso extendido de "terapias de conversión", entre otras situaciones de discriminación vividas por el colectivo en Irán.

Un alto el fuego no es garantía de nada

Además, Amnistía recuerda en su informe que Israel continuó perpetrando un genocidio contra los palestinos en 2025, a pesar de los acuerdos de alto el fuego. "Israel siguió imponiendo intencionalmente condiciones de existencia que acarreaban la destrucción física de la población palestina en la Franja de Gaza", detalla el informe publicado este martes, que también denuncia un creciente sistema de 'apartheid' en la Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Este.

Amnistía señala que la población de Gaza, más de dos millones de personas, fue sometida por Israel "de manera masiva a hambruna, homicidios y desplazamientos" el año pasado, lo que se sumó a la destrucción continuada de viviendas y otras infraestructuras de carácter civil.

Los cuerpos de un adulto y un niño, muertos por un ataque de Israel a una escuela convertida en refugio en el este de la ciudad de Gaza, el 20 de diciembre de 2025. Khames Alrefi / Anadolu via Getty Images

Sólo durante 2025, Israel mató a 26.791 gazatíes e hirió a 64.065 más; el 60 % eran niños y niñas, mujeres y personas de edad avanzada, detalla el texto según datos de defunciones de la Sanidad gazatí. Además, siguió atacando espacios civiles abarrotados de gente, entre otros, cafeterías, mercados y escuelas donde se refugiaban personas. Entre las jornadas más letales, Amnistía recuerda como el 18 de marzo de 2025, Israel mató en bombardeos inesperados a al menos 414 gazatíes, incluidos 174 niños, poniendo fin al anterior acuerdo de alto el fuego firmado ese enero.

Además, detalla como en mayo, Israel destruyó deliberadamente la localidad de Juzaa (Jan Yunis) en la que vivían 11.000 personas "sin que hubiera una necesidad militar imperiosa que lo justificara" o como en septiembre comenzó a demoler al menos 16 rascacielos residenciales y comerciales en la ciudad de Gaza, que arrasaron los campamentos improvisados próximos y provocaron un nuevo desplazamiento de miles de familias.

"Israel debe poner fin a su genocidio contra la población palestina de Gaza, lo que incluye respetar sus obligaciones jurídicas de permitir el acceso sin trabas a la ayuda, levantar por completo su bloqueo ilegal y retirar su presencia militar ilegal, tal como ha indicado la Corte Internacional de Justicia en sus opiniones consultivas", concluye Amnistía.

Sobre Cisjordania ocupada y Jerusalén Este, Israel forzó en 2025 el desplazamiento permanente de más de 36.000 palestinos, entre ellos de los campamentos de Yenín, Nur Shams y Tulkarem; marcando también un récord histórico de demoliciones registradas por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) desde 2009.

Un soldado de Israel vigila un paseo de colonos por el centro de Hebrón (Cisjordania), el 13 de septiembre de 2025. Mamoun Wazwaz / Anadolu via Getty Images

Además, el Gobierno israelí permitió la creación de 86 puestos de avanzada ilegales (inicio de asentamiento) y de otras 54 colonias, que se sumaron a los alrededor de 371 ya existentes, según la ONG Yesh Din. A su vez, el Ejército permitió cada vez más a los colonos atacar y aterrorizar con total impunidad a los palestinos, incluso a veces sumándose "a la violencia gratuita y protegieron a los colonos", según el informe. En Cisjordania, 220 familias de 19 aldeas abandonaron sus hogares por esta violencia y tuvieron que desplazarse, según la organización israelí de derechos humanos B'Tselem.

En una escala regional, Israel lanzó ataques también contra Irán, Líbano, Catar, Siria y Yemen. En el caso de la guerra de 12 días contra Irán iniciada en junio, que repitió junto a EE.UU. en 2026, Israel dañó infraestructuras civiles y mató a más de 1.100 personas, entre ellas 45 niños.

"Los gobiernos extranjeros deben detener las transferencias de armas cuando exista un riesgo preponderante de que éstas se utilicen para cometer o facilitar la comisión de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional", denuncia Amnistía en alusión a los "ataques directos" israelíes contra la población e infraestructura civil.