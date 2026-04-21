Manuel Jabois se pronuncia sobre las disculpas de Carlos Baute por lo que pasó en la Puerta del Sol con una frase para enmarcar

Carlos Baute ha dado que hablar esta semana después de convertirse en el centro de la polémica al sumarse a los cánticos contra Delcy Rodríguez que miles de personas pronunciaron en la Puerta del Sol entonando "fuera la mona". Fue acusado de racismo y salió al paso pidiendo disculpas en un vídeo publicado en sus redes sociales que, por si fuera poco, también ha dado mucho que hablar.

El cantante venezolano afirmó que el sábado "se dejó llevar por la emoción en un momento muy fuerte" y que por ello sabe reconocer “cuando algo no estuvo bien”. En esta frase ha hecho hincapié el periodista Manuel Jabois durante su intervención en Hora 25, de la Cadena SER.

Para Jabois, la disculpa de Baute "explica buena parte del ambiente hostil y tóxico que ahora mismo rodea el mundo" y, en una sola frase, da una réplica para enmarcar: "Si la consecuencia de dejarte llevar, como él ha dicho, es corear un cántico racista, lo que se demuestra es que eres un racista que hasta ahora públicamente simplemente te estabas conteniendo".

"Expresas algo que en solitario no te atreves a gritar"

Y añade: "Solo estabas esperando un momento muy fuerte, como ha dicho él, para expresar lo que llevabas dentro. Dejarte llevar para hacer o decir cosas que no tenías pensado significa que o bien tu carácter es tan endeble que compras cualquier mercancía o que simplemente expresas algo que está dentro de ti que en solitario no te atreves a gritar".

Considera interesante esta última cuestión porque se está comprobando en los cánticos que algunos aficionados entonan en los estadios de fútbol. Por ello se pregunta: "¿Cuánta gente hoy en día está esperando cobardemente a que una multitud le acompañe para poder colectivizar su miseria moral?".

"Para compartir entre muchos lo que solo no se atreve a decir", advierte. Por eso cree necesario preguntarse por qué se necesita al grupo para decir lo que se puede decir solo.