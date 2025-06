Acude a tasar la pulsera de oro heredada de su abuela con la idea de solucionar su vida y sale desconcertado de la joyería 

Todos soñamos con un golpe de suerte, ese momento en el que la vida nos guiña un ojo y nos dice: "Toma, aquí tienes una fortuna inesperada". Algo así debió pensar el protagonista de esta historia cuando decidió llevar la pulsera de su abuela Conchi a tasar. La joyería catalana Novecento by Heritage, famosa en TikTok por sus vídeos sobre piedras preciosas y tasaciones de oro, terminó dándole una dosis de realidad que ni él ni sus casi 10 millones de espectadores esperaban.

El cliente entra confiado. “Mi abuela Conchi le gustaba mucho el oro y esto estoy 100% seguro de que es oro”, declara con la certeza de quien ha crecido escuchando que el oro es la inversión más segura. Pero claro, entre lo que uno cree y lo que dicta la piedra de toque, hay un abismo.

Desde el primer momento, el dependiente frunce el ceño. "Le veo muy poco peso...", dice, tanteando el terreno antes de soltar la bomba. La ausencia de contraste en la pieza tampoco ayuda a calmar las sospechas. Pero el cliente se aferra a la fe en su abuela: "Bueno, pero no sé, a echar algún líquido o algo...", sugiere, como si un milagro químico pudiera cambiar la composición del metal.

Llega el momento de la verdad. Prueba hecha, veredicto en mano: "Lo lamento, pero no es oro". El cliente no se lo cree. Pide que "le vuelvan a pasar la prueba", como si la máquina pudiera estar en su contra. Pero no, no hay margen de error. “100%. Es una prueba, no es una cuestión ya mía”, zanja el joyero, que ya habrá visto más de un caso así.

El vídeo ha causado furor en TikTok. Algunos usuarios han empatizado con el protagonista: "Mis sueños de millonario acaban de desvanecerse con este vídeo", comentaba uno. Otros han optado por el humor: "Mi abuela me engañó toda la vida". Pero la lección está clara: antes de contar los billetes que aún no tienes, asegúrate de que la herencia no sea más sentimental que material.

Este episodio se suma a la larga lista de tasaciones virales de Novecento by Heritage, que ha hecho de los desengaños y las sorpresas una mina de contenido en redes. Porque si algo ha demostrado esta joyería es que, en el mundo de las tasaciones, la realidad a veces pesa menos de lo que uno esperaba... literalmente.