Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Joan, jubilado de 77 años, tras una vida dedicada a la carpintería: "Tengo que estar pendiente de lo que vale una pera o manzana"
Economía
Economía

Joan, jubilado de 77 años, tras una vida dedicada a la carpintería: "Tengo que estar pendiente de lo que vale una pera o manzana"

El hombre ha asegurado que no dispone de "una pensión digna".

Rafael Gómez
Rafael Gómez
Un carpintero trabajando, en una imagen de archivo
Un carpintero trabajando, en una imagen de archivoSusumu Yoshioka vía Getty Images

Joan es un valenciano de 77 años que tras dedicar toda su vida a la carpintería está atravesando graves problemas económicos debido a que la cuantía de su pensión de jubilación es reducida.

En declaraciones al programa La clau per a viure de À Punt, el hombre ha asegurado que no dispone de "una pensión digna" que le permita vivir con tranquilidad desde el punto de vista económico.

Su situación personal ha empeorado mucho a raíz del fallecimiento de su esposa. "Con mi mujer teníamos dos sueldos. Pudimos comprar la casa hace mucho tiempo, cuando todavía los precios eran económicos", ha explicado.

Cuando contaban con esos dos sueldos, Joan ha destacado que podían permitirse gastar dinero en actividades de ocio. "Solíamos hacer vida cultural, íbamos casi todos los domingos a los museos, a sesiones de conferencias. De vez en cuando, si nos permitía el dinero, hacíamos algún viajecito", ha afirmado.

Sin embargo, el jubilado ha lamentado que ahora no puede permitirse "ningún capricho". En ese sentido, el valenciano ha subrayado que "tengo que estar pendiente del dinero que entra y del que gasto, saber lo que cuesta una manzana o una pera y comprar la más barata".

Joan no tiene hijos y, por lo tanto, no cuenta con ningún tipo de apoyo económico. La ausencia de herederos le está haciendo plantearse vender la nuda propiedad de la vivienda. La operación consiste en recibir dinero al ceder la propiedad de la casa, pero mantener el derecho de uso y disfrute del inmueble durante el resto de su vida.

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

Lo que el pensionista tiene claro es que quiere permanecer "toda la vida" en su hogar. Por ello, ha señalado, en referencia a la nuda propiedad, que "sería interesante que un comprador adquiriese la casa, diese dinero y que este ingreso me ayudara a vivir mejor".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Rafael Gómez
Rafael Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de temas SEO y de economía, siempre tratando de ofrecer información de servicio al ciudadano de a pie.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo, aunque los temas económicos que más me gusta tratar son aquellos que no se enseñan en el colegio pese a ser fundamentales en el día a día: cómo leer una nómina, cómo hacer la Declaración de la Renta, a qué ayudas puedes tener derecho, cuánto te va a quedar de pensión…

 

Mi trayectoria

Nací en Huelva. Y desde allí di el salto a Madrid para obtener el título de graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Siempre me había gustado la economía y mis prácticas en Capital Radio me sirvieron para confirmarlo.

 

Esa primera experiencia profesional fue la que me llevó a hacer un Máster en Periodismo Económico. Cursando esos estudios, y tras una breve estancia en La Información, llegué al Grupo Prisa, concretamente a la sección de Actualidad del Diario AS. Tras esas experiencias, llegué a El HuffPost España, donde llevo escribiendo desde 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 