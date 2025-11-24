Joan, jubilado de 77 años, tras una vida dedicada a la carpintería: "Tengo que estar pendiente de lo que vale una pera o manzana"

Joan es un valenciano de 77 años que tras dedicar toda su vida a la carpintería está atravesando graves problemas económicos debido a que la cuantía de su pensión de jubilación es reducida.

En declaraciones al programa La clau per a viure de À Punt, el hombre ha asegurado que no dispone de "una pensión digna" que le permita vivir con tranquilidad desde el punto de vista económico.

Su situación personal ha empeorado mucho a raíz del fallecimiento de su esposa. "Con mi mujer teníamos dos sueldos. Pudimos comprar la casa hace mucho tiempo, cuando todavía los precios eran económicos", ha explicado.

Cuando contaban con esos dos sueldos, Joan ha destacado que podían permitirse gastar dinero en actividades de ocio. "Solíamos hacer vida cultural, íbamos casi todos los domingos a los museos, a sesiones de conferencias. De vez en cuando, si nos permitía el dinero, hacíamos algún viajecito", ha afirmado.

Sin embargo, el jubilado ha lamentado que ahora no puede permitirse "ningún capricho". En ese sentido, el valenciano ha subrayado que "tengo que estar pendiente del dinero que entra y del que gasto, saber lo que cuesta una manzana o una pera y comprar la más barata".

Joan no tiene hijos y, por lo tanto, no cuenta con ningún tipo de apoyo económico. La ausencia de herederos le está haciendo plantearse vender la nuda propiedad de la vivienda. La operación consiste en recibir dinero al ceder la propiedad de la casa, pero mantener el derecho de uso y disfrute del inmueble durante el resto de su vida.

Lo que el pensionista tiene claro es que quiere permanecer "toda la vida" en su hogar. Por ello, ha señalado, en referencia a la nuda propiedad, que "sería interesante que un comprador adquiriese la casa, diese dinero y que este ingreso me ayudara a vivir mejor".