Enora, carpintera de 35 años, habla de la pasión por su trabajo: "Construir cosas con mis manos, eso era lo que me atraía"

A veces la mayor pasión de una persona no es la de convertirse en un profesional cuyo trabajo le suponga un gran beneficio económico. En ocasiones, la verdadera motivación pasa por trabajar cada día en lo que realmente le gusta. Y eso se traduce en historias como las de Enora Ramel, una francesa de 35 años que puede presumir de ser feliz cada jornada que se pone frente a las herramientas de su taller de carpintería.

"Lo que me encanta de este trabajo es que puedo tener muchas ideas y ponerlas en práctica", detalla la carpintera de la región gala de Vitré (Ille-et-Vilaine), en la Bretaña, al medio Ouest-France. Comenzó en el sector en 2013, pero la cosa ha ido tan bien que este mismo año, pudo emprender su propio negocio, una pequeña firma llamada L'Orée du bois.

Para hacerse una idea de la historia de Ramel, hay que comenzar señalando que las profesiones de sus padres tampoco tenían nada que ver con la carpintería. Su padre es banquero y su madre secretaria. ¿Y ella siempre quiso ser carpintera? Lo cierto es que no, había cursado otros estudios distintos, aunque eso sí, no tan alejados de un conocimiento que pudiera ser útil algún día en un taller. "Quería ser diseñadora de interiores", explica la chica, natural de la localidad de Erbrée.

Una formación multidisciplinar

En este sentido, Ramel terminó la educación secundaria con un bachillerato en Literatura con especialización en artes visuales, que realizó en el instituto Douanier-Rousseau de Laval (Mayenne). Después se lanzó a la educación superior, realizando los dos años del grado técnico en Diseño Espacial. Pero todo cambió cuando hizo sus prácticas y descubrió que, en realidad, "estar al aire libre, construir cosas con mis manos, eso era lo que me atraía".

Pero, entonces, ¿cómo adquirió toda la formación necesaria para su oficio de carpintera? Tras aquel grado técnico, realizó una formación profesional de trabajadores en Restauración del Patrimonio en Eclis, lo que le llevó a trabajar codo con codo con profesionales inmersos en el mundo de la ecoconstrucción y las iniciativas basadas en la solidaridad. Desarrolló toda esa actividad cerca de la localidad de Dinan (Côtes-d'Armor), pero tampoco se quedó ahí y aprendió el dominio de las herramientas en la AFPA (Agencia de Formación Profesional para Adultos) de Saint-Malo. Allí adquirió el manejo de un escalpelo, pero también la capacidad para hacer un diseño en 3D.

"Me enseñó todo", explica del que fue su primer trabajo con Willy Gouget y su empresa, Tout temps bois, donde fue contratada en Vitré y ejerció durante los últimos 7 años. ¿Y ahora? Ahora cumple el que descubrió que fue su sueño a través de la mencionada empresa propia, una L'Orée du bois especializada en la creación, diseño y montaje de pequeñas estructuras de madera, pero que también ofrece servicios de renovación y paisajismo exterior (terrazas, pérgolas y cobertizos) con una premisa. Materiales sostenibles que garanticen una ecoconstrucción.