Juanma López Iturriaga explica cómo picó en la 'estafa del falso hijo': "La mayoría de la gente va a pensar: 'Eres idiota"

Juanma López Iturriaga, exjugador de baloncesto del Real Madrid y de la selección española, ha detallado cómo 'picó' él en la llamada 'estafa del falso hijo' o 'del hijo en apuros', un timo del que han avisado en numerosas ocasiones tanto la Policía como la Guardia Civil.

El funcionamiento del engaño es muy simple: los delincuentes se hacen pasar por el hijo de la víctima y le mandan un mensaje de WhatsApp a través de otro teléfono, haciéndoles creer que su teléfono se ha estropeado y que el número desde el que les escriben es su nuevo móvil.

Una vez los padres se creen la historia, los falsos hijos afirman que tienen que hacer una compra, pero no tienen dinero a mano, así que les piden que les hagan una transferencia a una cuenta. La cantidad que piden asciende a menudo a varios miles de euros.

En una intervención en A las bravas, de la Cadena Ser, López Iturriaga admite que el día que le estafaron así fue "como si de repente" esa mañana se "hubiese sacado el cerebro, lo dejase en la mesilla y fuese a hacer la vida".

"Porque estaba tan ofuscado que no me di cuenta. De repente empiezan a pasar cosas y a mí se me instala en la cabeza que mi hija tiene un problema económico. Pero es que no empiezo a cuestionarme cómo", admite.

Tuvo que hacer varias transferencias

De hecho, reconoce que tuvo un problema porque le pedían 9.800 euros y no podía hacer una transferencia tan elevada, por lo que empezó a hablar con los estafadores, pensando siempre que era su hija.

"Entonces yo estaba explicándole al que me estaba entrando: 'Lo que podemos hacer es te hago dos de 2.900 y una de mil y pico'. Y el tío o la tía me decía: 'Sí, sí, así bien'. Bueno, dialogando con ellos y en ningún momento se me enciende la bombilla. Ya sé que la mayoría de la gente va a pensar: 'Eres idiota", reconoce Iturriaga.

Admite que estaba "ofuscado" aquel día

"Yo estaba muy ofuscado por un problema que tenía y estás en otra cosa... y las casualidades. Llamé dos veces a mi hija a su teléfono y tal y no me lo cogió porque estaba en una reunión", recuerda.

El exjugador de baloncesto admite que recuerda perfectamente dónde estaba cuando se dio cuenta de que le habían timado: "En la salida de la carretera de Burgos, de Madrid, cuatro y pico de la tarde, le llamo a Candela, a mi hija, por fin coge el teléfono y le pregunto: 'Bueno, qué, ¿qué ha pasado con lo de las transferencias?'. Y me dice: '¿Qué transferencias?'. Y en ese momento es como... pa pa pa pa pa pa. Se me encienden todas las luces".

Llama a la precaución para evitar estas estafas

"Me recordó a las inocentadas. Es que era en plan inocentada. Estas inocentadas cuando de repente sales con el ramo de flores y ves la cara del inocente que le está pasando todo diciendo: 'Cómo no me he dado cuenta'. Pero insisto, a todos los listos y listas que nos están viendo y están pensando que soy idiota: Ojo, tened cuidado, tened cuidado".