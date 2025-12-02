Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Juanma López Iturriaga explica cómo picó en la 'estafa del falso hijo': "La mayoría de la gente va a pensar: 'Eres idiota"
Juanma López Iturriaga explica cómo picó en la 'estafa del falso hijo': "La mayoría de la gente va a pensar: 'Eres idiota"

"Ojo, tened cuidado. Tened cuidado", recomienda. 

El exjugador de baloncesto Juanma López Iturriaga.
El exjugador de baloncesto Juanma López Iturriaga.

Juanma López Iturriaga, exjugador de baloncesto del Real Madrid y de la selección española, ha detallado cómo 'picó' él en la llamada 'estafa del falso hijo' o 'del hijo en apuros', un timo del que han avisado en numerosas ocasiones tanto la Policía como la Guardia Civil.

El funcionamiento del engaño es muy simple: los delincuentes se hacen pasar por el hijo de la víctima y le mandan un mensaje de WhatsApp a través de otro teléfono, haciéndoles creer que su teléfono se ha estropeado y que el número desde el que les escriben es su nuevo móvil.

Una vez los padres se creen la historia, los falsos hijos afirman que tienen que hacer una compra, pero no tienen dinero a mano, así que les piden que les hagan una transferencia a una cuenta. La cantidad que piden asciende a menudo a varios miles de euros.

En una intervención en A las bravas, de la Cadena Ser, López Iturriaga admite que el día que le estafaron así fue "como si de repente" esa mañana se "hubiese sacado el cerebro, lo dejase en la mesilla y fuese a hacer la vida". 

"Porque estaba tan ofuscado que no me di cuenta. De repente empiezan a pasar cosas y a mí se me instala en la cabeza que mi hija tiene un problema económico. Pero es que no empiezo a cuestionarme cómo", admite.

Tuvo que hacer varias transferencias 

De hecho, reconoce que tuvo un problema porque le pedían 9.800 euros y no podía hacer una transferencia tan elevada, por lo que empezó a hablar con los estafadores, pensando siempre que era su hija. 

"Entonces yo estaba explicándole al que me estaba entrando: 'Lo que podemos hacer es te hago dos de 2.900 y una de mil y pico'. Y el tío o la tía me decía: 'Sí, sí, así bien'. Bueno, dialogando con ellos y en ningún momento se me enciende la bombilla. Ya sé que la mayoría de la gente va a pensar: 'Eres idiota", reconoce Iturriaga.

Admite que estaba "ofuscado" aquel día

"Yo estaba muy ofuscado por un problema que tenía y estás en otra cosa... y las casualidades. Llamé dos veces a mi hija a su teléfono y tal y no me lo cogió porque estaba en una reunión", recuerda.

El exjugador de baloncesto admite que recuerda perfectamente dónde estaba cuando se dio cuenta de que le habían timado: "En la salida de la carretera de Burgos, de Madrid, cuatro y pico de la tarde, le llamo a Candela, a mi hija, por fin coge el teléfono y le pregunto: 'Bueno, qué, ¿qué ha pasado con lo de las transferencias?'. Y me dice: '¿Qué transferencias?'. Y en ese momento es como... pa pa pa pa pa pa. Se me encienden todas las luces".

Llama a la precaución para evitar estas estafas

"Me recordó a las inocentadas. Es que era en plan inocentada. Estas inocentadas cuando de repente sales con el ramo de flores y ves la cara del inocente que le está pasando todo diciendo: 'Cómo no me he dado cuenta'. Pero insisto, a todos los listos y listas que nos están viendo y están pensando que soy idiota: Ojo, tened cuidado, tened cuidado". 

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 