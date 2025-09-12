La agencia S&P sube la nota a España y dispara su predicción de crecimiento

Buenas noticias para España. La agencia de calificación de riesgo S&P ha subido la nota a España hasta un A+ (notable alto) y con la consideración de 'perspectiva estable'. A juicio de la entidad, se debe a la mayor solidez de una economía menos vulnerable a cambios repentinos en las condiciones de financiación externa y, por ende, menos expuesta a los efectos de los aranceles de EEUU comparado con otros estados.

En el último informe, publicado este viernes, la agencia S&P proyecta un fuerte crecimiento del empleo y de la demanda interna, la suma de consumo e inversión. Así, el texto presagia un avance del PIB en España del 2'6% en el conjunto del año, tres veces más que la media de la eurozona.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sido el primero en compartirlo, con un vídeo en su cuenta de X donde ha sacado pecho de una mejora que, considera, es "resultado de un trabajo bien hecho y política económica que funciona".