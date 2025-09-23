La OCDE prevé que la economía española crecerá más del doble que los países de la eurozona en 2025 y 2026 

El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, el 12 de septiembre de 2023, en un acto en París.

Llegan buenas noticias desde la OCDE. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos eleva las previsiones de crecimiento para España, y lo hace más del doble que para el resto de la zona euro. Según el organismo económico, nuestro país crecerá un 2,6% este año y un 2% en 2026.

Estas cifras son ligeramente más pesimistas que las del Gobierno, que estimó un crecimiento del 2,7% para este año y un 2,2% para el próximo. Sin embargo,, se trata de una noticia muy positiva, ya que para el resto de los países de la zona euro, la tasa de crecimiento prevista por la OCDE es de 1,2% en 2025 y 1% en 2026, es decir, menos de la mitad que en el caso español.

Según Álvaro Pereira, economista jefe la OCDE, "el consumo privado continúa siendo muy fuerte (en España)", y ha señalado los buenos datos del sector turístico como claves para este crecimiento. Asimismo, ha indicado que la llegada de mano de obra inmigrante sigue siendo "el principal motor del crecimiento", y es este factor el que marca una diferencia sustancial entre España y el resto de los países de la eurozona.

La diferencia con el resto de las economías más fuertes de Europa llama mucho la atención, ya que Alemania apenas crecerá un 0,3% este año y un 1,1% en 2026. Algo parecido a Francia, cuyas cifras se mantienen muy alejadas de los datos previstos para España, con un crecimiento de un 0,6% en 2025 y un 0,9% en 2026, o Italia (0,6% para ambos ejercicios).

Estos datos vienen respaldados y arrastrados por el crecimiento del PIB español en 2024, que con un 3,2%, cuadruplicó la del conjunto de Europa. Por su parte, la nota negativa llega de la mano de la inflación, ya que en el caso de España se encuentra más descontrolada que en el resto del continente.

Esto hará que España experimente una inflación superior a la de Europa en 2025 y 2026, 2,6% y 2%, respectivamente (cinco décimas más para este año y una décima más para 2026 que el resto de economías europeas).