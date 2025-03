Las hortalizas españolas se quedan en servicios mínimos por el tren de borrascas: "No recuerdo ver esto jamás"

El periodo más importante de producción de hortalizas al aire libre en la Región de Murcia y el norte de Almería se concentra, tradicionalmente, durante la mitad de febrero y hasta finales de abril. Este año, sin embargo, los temporales de lluvia han dado un giro importante a las previsiones de volúmenes y en calidad en estas regiones, principales zonas abastecedoras de estos productos a los mercados europeos.

Las lluvias han afectado a todo el sector en general en la Región de Murcia, pero el Valle del Guadalentín se ha llevado la peor parte, especialmente Lorca, Totana y La Hoya, zonas que comprenden entre 15 y 20 km a la redonda y donde todavía hay cientos de hectáreas de hortalizas anegadas y se han dado incluso corrimientos de tierras, según ha informado el medio especializado Fresh Plaza.

"No recuerdo haber visto antes un periodo tan largo y, aunque intermitente, con tanta abundancia de lluvias", ha contado Jesús Abenza, director gerente de la cooperativa Alimer, con sede en Lorca, al mismo medio. "Nos estamos acostumbrando a que la poca lluvia que cae en Murcia se concentre en pocas semanas", ha apuntado.

"En las zonas con más afectación hay pérdidas directas de cultivos como el brócoli, la coliflor y hortalizas de hoja, que representarían alrededor de un 30% de la producción en el Valle del Guadalentín", ha explicado Abenza.

El director gerente ha recordado que "preveíamos un mes de marzo potente en ventas de hortalizas, pero el exceso de lluvias ha reducido la producción y mermado la calidad. Habrá que gestionar bien la calidad de la producción que tenemos ya disponible y de la que viene de camino, por la cual hay mucha incertidumbre en el sector".

Los agricultores, mientras, miran al cielo ante los pronósticos de más lluvias en los próximos días. "Esto todavía no ha terminado. Se espera que vuelva a llover, aunque de forma más liviana, pero sigue siendo perjudicial al llover 'sobre mojado'", ha manifestado.

"Ante las dificultades para recolectar, en el sector nos hemos 'dejado la piel' para poder atender a la demanda, aunque no hayamos podido cubrir las cantidades previstas. Continúa habiendo tensión en el mercado por la baja capacidad de recolección y probablemente los precios subirán en los próximos días. No es una situación cómoda, pero no creo que vaya a haber un hueco de producción, ya que podremos seguir sirviendo los pedidos mínimos para que nuestros clientes puedan seguir contando con producto en sus lineales", ha remarcado al medio especializado el director gerente de Alimer.