Bill, ferroviario de 67 años, desea jubilarse pero no puede: "Soy más viejo y sigo bajo los trenes”

El ferroviario Bill Seventis, de 67 años, sólo anhela jubilarse, pero no le dejan. Su cuerpo está cansado tras casi cuatro décadas de duro trabajo manual y dura, subiendo y bajando trenes para resolver problemas mecánicos y averías. El motivo de que Seventis tenga que seguir trabajando, como ha publicado Financial Review, se debe a que hay una demanda colectiva en curso en el Tribunal Supremo de Victoria, en Vancouver, Canadá, que involucra a miembros del fondo de jubilación estatal y de servicios de emergencia, conocido como ESSSuper, quienes han impugnado los saldos de sus cuentas.

Seventis, quien afirma que le deben 60.000 euros más en beneficios de jubilación de lo que ESSSuper había asignado a su cuenta, dice que no puede darse el lujo de jubilarse. "Soy el mayor aquí y todavía me arrastro bajo los trenes", dice Seventis. "Llevo casi 36 años trabajando de ferroviario. El cuerpo me está pasando factura, pero tengo que aguantar y seguir adelante", añade.

A diferencia de la mayoría de las cuentas de jubilación, que acumulan el total de las contribuciones de una persona a su fondo de jubilación a lo largo de su carrera, un plan de beneficios definidos garantiza un ingreso de pensión predeterminado que está vinculado al salario del trabajador.

El caso contra ESSSuper alega que debe incluir cualquier tasa de penalización por turno, pagada a los trabajadores en los últimos dos años antes de la jubilación, en sus cálculos salariales, pero que no lo ha hecho. ESSSuper, que tiene cerca de 125.000 miembros y 32.000 millones de euros bajo gestión, está defendiendo la medida. Afirma que todos los beneficios se calcularon en base a la información proporcionada por el empleador de los miembros, Metro Trains Melbourne.

En su declaración de demanda, ESSSuper afirmó que en al menos un caso, Metro Trains Melbourne inició el proceso para aplicar penalizaciones por turnos a los beneficios de sus empleados, pero no proporcionó información suficiente y no completó esa solicitud.

“Si bien apoyamos firmemente el pago correcto de las pensiones, es responsabilidad del empleador proporcionar los datos a ESSSuper para garantizar que las pensiones se calculen adecuadamente”, dijo un portavoz de ESSSuper. El caso judicial ha estado estancado en acciones administrativas durante gran parte del año pasado mientras Gordon Legal busca más documentos de ESSSuper. Un juez ordenó recientemente a ESSSuper que presentara los documentos antes de pasado 30 de noviembre.

"Esperamos obtener la información que necesitamos que nos permita prepararnos para la mediación y para el juicio que ahora está programado para mediados de 2026", dijo James Naughton, socio de Gordon Legal. “Los demandantes se sienten algo aliviados al saber que ya se vislumbra una fecha de finalización”, señala Vik Sharma, secretario de la sección victoriana del Sindicato de Ferrocarriles, Tranvías y Autobuses, pero es “vergonzoso” que los trabajadores tuvieran que esperar tanto tiempo, añade.

Mientras, Bill Seventis dice que conoce a varias otras personas que han retrasado su jubilación hasta bien entrados los sesenta a medida que el caso se prolongaba. “Lo único que quiero es terminar con esto de una vez”, dijo. “No quiero que esto siga así y que yo siga trabajando hasta los 75 años”.