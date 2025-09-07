Los expertos financieros aconsejan ahorrar esta cantidad de dinero para emergencias después de la jubilación

Tener algo de dinero ahorrado para que el día de mañana, en la jubilación, no enfrentemos dificultades financieras, es algo fundamental. Sin embargo, la mayoría de trabajadores ignoran cuánta es la cantidad exacta de dinero que deberían tener como previsión.

En este sentido, Hargreaves Lansdown, experta financiera, recomienda a los más mayores que ahorren en un fondo el equivalente a entre uno y tres años de sus gastos habituales, con el objetivo de que en una circunstancia de emergencia se encuentren preparados, tal y como afirma a la publicación thisismoney.

Según sus estimaciones, las personas de 60 años o más, quienes por lo general suelen tener gastos más bajos, deberían tener ahorrados unas 1.392 libras por mes (1604,67 euros). Sin embargo, para una mayor seguridad, se aconseja reservar el equivalente de uno a tres años de gastos para que en caso de cualquier gasto repentino tengamos capacidad de afrontarlo. En este caso serían unas 50.112 libras (57768,11 euros).

"Tener suficientes ahorros para cubrir períodos más largos permite que te sobrevenga más de una sorpresa desagradable antes de tener tiempo de recuperarte", afirma Sarah Coles, directora de finanzas personales de Hargreaves a la misma publicación citada. También coincide en el mismo punto Mike Ambery, director de ahorro para la jubilación de Standard Life, quien cree que "un fondo de emergencia sigue siendo tan importante durante la jubilación como durante la vida laboral".

Algunos de los consejos de la experta Coles para crear un fondo de emergencia para la jubilación son: decidir cuántos meses son necesarios cubrir, pensar en factores personales como problemas de salud o si hay más personas a cargo, replantear aquellas cosas que consideramos esenciales y, en caso de no contar con suficiente dinero reservado se aconseja realizar un débito directo mensual en una cuenta de ahorros.