Madrid alcanzó récord de gasto turístico en junio y un aspecto llama muchísimo la atención para haber llegado a esa cifra

La Comunidad de Madrid cerró junio de 2025 con un dato que llama poderosamente la atención: aunque las entradas de turistas internacionales se redujeron respecto al año anterior, el desembolso total que dejaron esos viajeros alcanzó un máximo histórico, consolidando la tendencia hacia un turismo de mayor valor económico. Este dato evidencia que la capital compite cada vez menos por cantidad y más por calidad.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, Madrid recibió 777.453 turistas internacionales en junio, un descenso interanual del 7,85%. Aun así, el gasto total registrado por esos visitantes llegó a 1.727,8 millones de euros, lo que supone un aumento interanual cercano al 7,7%. Este récord está impulsado por un notable incremento del gasto medio por visitante y del gasto diario.

El contraste entre afluencia y gasto deja ver que Madrid está logrando atraer cada vez más a viajeros con mayor capacidad adquisitiva dispuestos a gastar más durante estancias algo más largas, un cambio que redefine oportunidades y retos para el sector. Por un lado, mejora la rentabilidad de alojamientos, restauración y ocio; por otro, obliga a adaptar la oferta hacia productos de mayor valor.

Una tendencia en alza

Si hablamos de cifras individuales, cada turista internacional que llegó a la Comunidad gastó, en promedio, 2.222 euros durante su estancia, lo que supone un aumento del 16,88% con respecto a junio de 2024. Además, el gasto medio diario se situó en 329 euros, un 10% superior con respecto al mismo periodo del año pasado. Asimismo, la estancia media se mantuvo en torno a 6,75 días.

Estos datos apuntan a un visitante con mayor capacidad adquisitiva y a una mayor propensión al consumo durante la estancia, consolidando al mes de junio de 2025 como el mejor de la serie histórica en términos de gasto turístico. Además, en el acumulado del primer semestre, la Comunidad de Madrid recibió 4.565.533 turistas internacionales y el gasto total de enero a junio se elevó hasta 8.934,19 millones de euros, un crecimiento del 10,7% con respecto a 2024.

Este no es más que otro indicio de que el valor generado por el turismo madrileño se está incrementando de forma notable. En términos de llegadas las Islas Baleares, Cataluña y Andalucía concentraron la mayor parte de visitantes, mientras que Madrid destaca por registrar uno de los gastos medios diarios más elevados entre las comunidades. En definitiva, esto se materializa en mayores ingresos para la hostelería, el comercio y el ocio urbano.