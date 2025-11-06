Muestra lo que se ha encontrado en un Aldi de Logroño este 5 de noviembre a las 9 de la mañana y no parece España

Aldi es uno de los supermercados más reconocidos de España. El gigante alemán, según su página web, tiene abiertos casi 500 establecimientos en España y todo apunta a que su plan es abrir más y más en 2026.

En las últimas horas ha dado que hablar un vídeo en TikTok que muestra lo mucho que ha crecido este supermercado en el país y lo rápido que corren entre los ciudadanos las ofertas y los objetos que sólo estarán unos días a la venta.

En el vídeo, que supera en pocas horas las 230.000 reproducciones, se puede ver una cola kilométrica en un Aldi de Logroño que da la vuelta al supermercado de personas con carros esperando a entrar a las 9 de la mañana al sitio.

Aldi, 5 del 11 de 2025 se puede ver en las imágenes donde se puede ver a cientos de personas entrando al supermercado para comprar un producto concreto: juguetes educativos de Montessori.

Según la web, estos juguetes sirven "para potenciar el trazo, la motricidad fina y el desarrollo sensorial a través de la manipulación, el trazo y la concentración". De ahí su éxito entre los padres.

Para los que dicen que estos juguetes se reponen alguien dice que no: "No. No se reponen. Esos juguetes vienen ese día y cuando se acaban se acabaron y listo. Las próximas semanas llegarán más pero no los mismos".

Si alguien se ha quedado sin ellos, varias personas señalan que el día 12 de noviembre el supermercado tendrá nuevos juguetes. Para los que no lo sepan, el método Montessori es un enfoque educativo que se basa en la autonomía del niño, el aprendizaje autodirigido y el juego práctico.

Los hay que se han quejado de estas imágenes porque lo consideran de otro tipo de países donde se hacen colas para obtener productos, algo que no es del todo habitual en España.