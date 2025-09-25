Pregunta si realmente hay supermercados de Aldi en Alemania: Lidl responde y se pasa el juego

La cadena de supermercados Lidl ha provocado un gran revuelo en la red social Threads con la brevísima respuesta que ha dado a un usuario estadounidense que preguntaba si realmente hay locales de Aldi en Alemania.

Para entender bien el contexto hay que tener en cuenta que Aldi y Lidl son dos de las cadenas más grandes de supermercados en Alemania y competidores directos y feroces en aquel país en ese segmento de productos de marca propia a precios bajos.

El usuario de Threads ikrom.amerikanskie_ ha lanzado la pregunta: "Muy bien, esta pregunta es para los alemanes, la pregunta es ¿ustedes realmente tienen Aldi en Alemania?".

Son muchos los usuarios que se han lanzado a responder a esa persona que Aldi es precisamente una cadena alemana. "Aldi es una empresa alemana, fundada ya en 1913...", le ha dicho un usuario.

Otro, en el mismo sentido: "¿Eres consciente de que Aldi es una empresa alemana que comenzó en Alemania?". Otros muchos subrayan que en Alemania, de hecho, tienen Aldi Nord y Aldi Süd, dos empresas independientes que se separaron en 1961 y operan de forma independiente, aunque comparten raíces familiares. En concreto, en EEUU Aldi Süd opera bajo el nombre de Aldi, mientras que la filial de Aldi Nord se llama Trader Joe's.

En todo este alboroto que se ha montado por la pregunta del usuario ha intervenido la cuenta oficial de Lidl en Alemania para responder un directo "no" a la pregunta de si hay Aldi en Alemania.

Esa réplica ha provocado todavía más polvareda, con muchos usuarios aplaudiendo lo ingenioso que ha sido el community manager de Lidl. "Wow eso llegó inesperadamente", ha subrayado un usuario.

"Jaja prefiero ir a ALDI que a Lidl", ha respondido otra persona. Y otro, en la línea de lo que muchos habían respondido al usuario, ha ironizado: "Los estadounidenses probablemente todavía crean que eso es verdad".