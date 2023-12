Reforma del subsidio de desempleo: ¿Quién puedo cobrarlo y cuánto dinero será a partir de ahora?

El Consejo de Ministros aprobará este martes la reforma del subsidio por desempleo tras haberse alcanzado un acuerdo entre el ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, y el de Economía, todavía bajo el control de Nadia Calviño. El pacto se ha conseguido casi in extremis, puesto que había urgencia por enviar el plan a Bruselas para evitar que se bloquearan 10.000 millones de los fondos europeos para España.

Pero, ¿qué es el subsidio del desempleo? ¿Es lo mismo que el paro? ¿Qué cuantía tendrá a partir de ahora? A continuación, damos respuesta a todas las preguntas.

¿Qué es el subsidio de desempleo?

Es una ayuda de la Seguridad Social para desempleados que no tienen derecho a la prestación contributiva por desempleo. Por tanto, no debe confundirse con lo que comúnmente conocemos como paro. El subsidio está pensado para aquellos desempleados que no han cotizado lo suficiente para percibir esa prestación contributiva o la han agotado

¿Cuáles son los requisitos básicos para acceder a ella?

Los solicitantes deben estar inscritos como demandantes de empleo, no deben haber rechazado una oferta de empleo adecuado ni tampoco haberse negado a participar en actividades de promoción, formación y reconversión profesionales. Además, no se pueden tener rentas superiores al 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional, en cómputo mensual. Actualmente, lo cobran unas 800.000 personas.

- ¿Cuál será la cuantía a partir de ahora?

La cuantía hasta ahora era igual al 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), por lo que los beneficiarios recibían 480 euros al mes en 2023. Con el nuevo acuerdo, subirá a a 660 euros durante los primeros seis meses de percepción (110% del Iprem) y a 540 euros mensuales en los seis meses siguientes (90% del Iprem) para después recuperar el 80% del Iprem hasta su extinción, que se mantiene en un tope de 30 meses.

- ¿Qué nuevos grupos podrán acogerse a esta medida?

El pacto también permite que puedan acogerse a esta ayuda los menores de 45 años sin cargas familiares (unos 150.000, según sus estimaciones), a los mayores de 52 años con cargas familiares aunque la familia entera sume rentas por encima de un umbral determinado), y a los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura (cerca de 250.000).

- ¿Qué otras novedades incorpora la reforma?

- Además de más cuantía económica y mayor acceso a la ayuda, se elimina el mes de espera para que el subsidio se pueda cobrar de manera inmediata, y se podrá compatibilizarlo con un empleo durante los primeros 45 días sin rebajar su cuantía.