Un fruticultor de Huesca se enfrenta a una deuda de 424.656 euros por culpa de Rusia y encuentra la salvación gracias a esta ley

El mundo está interconectado. Lo que ocurre a miles de kilómetros tiene repercusión en el ciudadano de a pie. Una buena demostración de ello es lo que le ocurrió a un fruticultor de Huesca que acabó en una situación de insolvencia, entre otros motivos, por la decisión de Rusia en el año 2014 de prohibir la importación de frutas y hortalizas procedentes de la Unión Europea.

La coincidencia de eso veto por parte del Gobierno de Rusia con malas campañas y con un hundimiento del precio de la fruta derivó en que el fruticultor acabara acumulando una deuda de 424.656 euros.

Tal y como recoge Economist & Jurist, ante esa gran caída en los ingresos por su actividad agrícola, el hombre decidió llevar a cabo una serie de inversiones con el objetivo de incrementar sus beneficios.

Para ello, el fruticultor de Huesca y su esposa decidieron constituir una sociedad a través de la que accedieron a una serie de ayudas para esas inversiones que, finalmente, no pudieron devolver debido al mal resultado de las campañas de fruta. El resultado fue la mencionada deuda.

Para tratar de poner solución a esa mala situación económica, el hombre se puso en contacto con el despacho de abogados Bergadà Abogados para consultar si podía acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad.

Y, finalmente, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Huesca ha fallado que es procedente aplicar ese mecanismo de la Segunda Oportunidad, por lo que la deuda de 424.656 euros le ha sido perdonada al fruticultor.

En ese sentido, Marta Bergadà, socia fundadora de Bergadà Abogados, ha destacado, en declaraciones a Economist & Jurist, que "este es un claro ejemplo de cómo un hombre trabajador se vio abocado a una insolvencia que sólo podía revolverse con una herramienta legal como la Ley de la Segunda Oportunidad".