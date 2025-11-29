Martí, agricultor de 33, deja sus cosechadoras para irse a EEUU: "Podías sacarte más de 80.000 euros al año"

Cada vez más españoles viajan al otro lado del Atlántico para vivir el sueño americano. Es el cado de Martí que trabajó en Estados Unidos durante años conduciendo cosechadoras y camiones agrícolas entre Texas y Canadá. En una entrevista para el podcast Rutas de Éxito, y recabada por la revista Jara y Sedal, comparte su experiencia, de la que dice que pudo prosperar económicamente, no como lo habría hecho en España.

Tal y como él mismo cuenta, a los pocos meses de llegar, se sacó el permiso necesario para conducir los grandes camiones que se utilizan para las campañas de recolección en ese país. A partir de ahí, su vida se convirtió en una sucesión de "jornadas interminables" y "carreteras sin fin", siempre tras la mejor cosecha. "Podías sacarte más de 80.000 euros en un año conduciendo un camión", explica.

No obstante, el ritmo de trabajo también era alto. El protagonista, en sus declaraciones, recuerda que sus días "empezaban antes del amanecer y terminaban de noche, con turnos de hasta 14 horas". De hecho, "en alguna ocasión", llegó a conducir durante 36 horas seguidas para cruzar la frontera "antes de una tormenta de nieve".

"Nunca pregunté por mi salario porque mi sueño era llevar una cosechadora de 12 metros", comenta. "Pero es verdad que los que llevan camiones grandes pueden ganar hasta 140.000 dólares", explica. Aun así, asegura que en Estados Unidos "se trabaja muy duro", pero también, "se valora el esfuerzo". "Allí entendí que la constancia y la profesionalidad abren más puertas que los títulos", relata.

Pero, como todo, tiene su cara negativa. El agricultor se queja de los "elevados costes sanitarios" del país americano, un aspecto que considera "positivo" a la hora de emigrar. "Curar un corte que requiere cinco puntos puede costar 2.000 dólares (unos 1.700 euros), y una enfermedad grave como el cáncer puede alcanzar los 200.000 dólares (unos 170.000 euros). El catalán regresó a su tierra en 2015, donde estudió una ingeniería y montó una empresa agrícola.