Paco, agricultor malagueño de toda la vida: "Sacamos unas 7 toneladas de oro verde y lo vendemos a tres euros el kilo, son 18.000 euros"

El aguacate no es una de las frutas más económicas, pero está de moda, en buena parte, por su valor nutricional. Es recurrente su recomendación entre dietistas e influencers de vida sana para tomar en desayunos y ensaladas. Y todo ello supone más ventas y más negocio, pero ¿cuánto exactamente para un agricultor que se centre en esta delicatessen frutal exótica? Pues una fácil respuesta está en España, concretamente en Málaga, donde se encuentra la mayor plantación de Europa, como mostró Equipo de Investigación, en La Sexta. Paco Jiménez, agricultor de la zona, confesaba ante cámara que podía facturar unos 18.000 euros al año solo en aguacate. "No nos podemos quejar", añadía.

Este "santuario" europeo del aguacate se encuentra concretamente la Axarquía (Málaga), donde se cultivan 15.000 hectáreas de aguacates que producen 61.000 toneladas. Con este auténtico oro verde, la comarca prospera al facturar más de 100 millones de euros al año y permitir a 16.500 familias vivir de este producto. En el caso de Paco, reconoce sacar "cinco o seis toneladas por año y lo vendemos a tres euros el kilo".

España como potencia 'aguacatil'

España es con diferencia el principal productor de aguacate de la Unión Europea: concentra alrededor del 75‑80% de toda la producción comunitaria y es prácticamente el único origen con volumen significativo dentro de Europa.

El resto de países europeos productores (principalmente Portugal y, en menor medida, Italia, Grecia o Chipre) aportan volúmenes mucho más pequeños, por lo que en la práctica el mercado europeo depende sobre todo de importaciones extracomunitarias (Perú, Colombia, Marruecos, etc.), según el portal FreshPlaza, que también señala que España no solo lidera la producción europea, sino que también se ha convertido en uno de los principales centros de suministro del continente al combinar producción propia con importaciones, hasta igualar en volumen total a Países Bajos como gran plataforma de aguacate en Europa.

En 2025 la producción de aguacate en España se sitúa en el entorno de las 70.000–75.000 toneladas en la campaña 2024/25, con previsiones de superar las 100.000 toneladas en la campaña 2025/26 gracias a la recuperación climática y la entrada en producción de nuevas plantaciones. Esto supone un aumento estimado de en torno al 20–30% respecto a la campaña anterior, según datos publicados por el portal frutícola Avobook.

Málaga no es una excepción, ya que Andalucía sigue concentrando la mayor parte del cultivo. Están ganando peso Cádiz, Huelva y la Comunidad Valenciana, donde se prevé en torno a 25.000 toneladas solo en esta última en 2025/26.

Aguacate en 8 de cada 10 hogares españoles

Con todos estos datos está claro que el aguacate es cada vez un mayor negocio en nuestro país, y como todo negocio, si va bien es porque hay mucha demanda, y de nuevo los datos son elocuentes: los hogares españoles han pasado de consumir en torno a 0,6 kilogramos per cápita a algo más de 2 kilogramos per cápita en unos 15 años, lo que supone aproximadamente triplicar el consumo medio por persona, según el portal Valenciafruit.

Portalfrutícula da otra clave: en términos de penetración, alrededor del 80% de los hogares compra aguacate al menos una vez al año, lo que refleja que ya es un producto totalmente integrado en la cesta de la compra habitual, una vez más a pesar de que no es una fruta barata. Sus beneficios no afectan tanto al cálculo de gasto y el ahorro de familias y particulares. El gran salto se produjo a partir de 2017, coincidiendo con la popularización de preparaciones como la tostada de aguacate, los pokes y el guacamole en restauración y en el consumo doméstico.