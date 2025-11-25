Un pueblo de Jaén ayuda a sus vecinos con las compras de Navidad regalando bonos de 25 euros

La Navidad asoma ya en el calendario y, con ella, el inevitable vértigo de las compras festivas: listas interminables de regalos, precios al alza y el miedo a dejarlo todo para el último momento. En medio de este panorama, cada vez más municipios buscan fórmulas para aliviar el bolsillo de sus vecinos y evitar las aglomeraciones típicas de diciembre. Uno de ellos es Andújar, que este año ha decidido adelantarse y echar una mano a quienes empiezan a preparar sus regalos.

El Ayuntamiento de Andújar ha puesto en marcha el Bono Comercio Campaña de Navidad 2025, una iniciativa destinada a incentivar las compras en los establecimientos de proximidad ofreciendo bonos nominativos de 25 euros aplicables a compras desde 50 euros (IVA incluido). La medida, enmarcada en el Plan Estratégico de Subvenciones Municipal 2024-2026 (línea CO-003), busca aliviar la carga económica de las familias en la campaña navideña.

El programa dispone de 1.930 bonos y cuenta con un presupuesto total de 48.250 euros, según se puede leer en la web del ayuntamiento. Cada persona mayor de edad, residente o no en Andújar, puede descargar un único bono por campaña y por DNI a través de la página habilitada por el consistorio. Los bonos son nominativos, no acumulables ni canjeables por dinero en efectivo, y no son válidos para compras por internet ni para productos virtuales o electrónicos.

Un alivio económico

La campaña arrancó el 17 de noviembre y permanecerá abierta hasta el 28 de diciembre de 2025, o hasta agotar el crédito disponible. Los bonos descargados que no se utilicen antes del 14 de diciembre de 2025 quedarán anulados y podrán reasignarse a partir del 15 de diciembre hasta el cierre de la campaña o hasta agotar presupuesto, según la normativa de la convocatoria. Además, con esta iniciativa se pretende reactivar el tejido comercial local.

El proyecto incluye condiciones para los comercios: solo pueden adherirse establecimientos minoristas con domicilio fiscal en Andújar y la adhesión debía formalizarse en la web municipal en el plazo fijado por la convocatoria. Están excluidas actividades concretas como hostelería, franquicias, grandes superficies, farmacias y comercio al por mayor, entre otras. Desde el equipo de Promoción y Comercio han celebrado la acogida y han destacado el papel de estas ayudas para mantener la actividad comercial en un periodo clave para el sector.

El objetivo declarado por el Ayuntamiento es incentivar la demanda en pequeñas y medianas empresas locales, ofrecer alivio económico a las familias y fomentar que el gasto navideño se quede en la ciudad. Con medidas como esta, Andújar se suma a otras localidades andaluzas y españolas que en los últimos años han impulsado bonos y descuentos para dinamizar el consumo de cercanía en fechas comerciales señaladas.