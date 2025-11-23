Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
15 juguetes de Aldi y Lidl que se agotarán antes de que llegue diciembre
Un niño jugando con uno de sus regalos

alt="alt="Peluche navideño""
  Peluche navideñoMuy suaves y con detalles bordados que brillan en la oscuridad. En Aldi por 5,99 euros.ALDI
alt="alt="Supermercado y restaurante""
  Supermercado y restauranteEste juguete dos en uno los incluye alimentos de madera, bolsa de la compra y cajas de alimentos para que los más pequeños se diviertan. En Aldi por 49,99 euros.ALDI
alt="alt="Kit veterinario de juguete""
  Kit veterinario de jugueteCon estetoscopio, accesorios de consulta, pinzas, jeringuilla, apósitos y todo lo necesario. En Lidl por 17,99 euros.LIDL
alt="alt="Casa del árbol""
  Casa del árbolPotencia el juego simbólico, el desarrollo de la imaginación y la creación de pequeños mundos. En Aldi por 29,99 euros.ALDI
alt="alt="Piezas magnéticas de madera""
  Piezas magnéticas de maderaBasadas en la pedagogía Montessori, estimulan la motricidad fina, el pensamiento lógico y el aprendizaje de las formas geométricas y los colores. En Lidl por 5,99 euros.LIDL
alt="alt="Cuentos con linterna proyectora""
  Cuentos con linterna proyectoraEste juguete proyecta estos cuentos en la caja-lienzo o en cualquier superficie lisa. En Aldi por 12,99 euros.ALDI
alt="alt="Tocador de 'Frozen'""
  Tocador de 'Frozen'Para que puedas peinarte como una auténtica reina de hielo. En Lidl por 34,99 euros.LIDL
alt="alt="Bloques de construcción sensoriales""
  Bloques de construcción sensorialesEste pack incluye bloques de todo tipo de formas geométricas y colores para fomentar el aprendizaje. En Aldi por 14,99 euros.ALDI
alt="alt="Colección de juegos de madera 10 en 1""
  Colección de juegos de madera 10 en 1Incluye ajedrez, damas, backgammon, mancala, tres en raya, damas chinas, serpientes y escaleras, parchís, solitario y pase. En Lidl por 21,99 euros.LIDL
alt="alt="Circuito de madera""
  Circuito de maderaA elegir entre circo, safari o granja, cada uno con diferentes piezas. En Aldi por 9,99 euros.ALDI
alt="alt="Juego de enebrar piezas""
  Juego de enebrar piezasIncluye tablero, patas de soporte, figuras y cordones con cuentas. En Lidl por 5,99 euros.LIDL
alt="alt="Peluches sensoriales""
  Peluches sensorialesSon preciosos y ayudan al desarrollo de los sentidos durante la primera infancia. En Aldi por 11,99 euros.ALDI
alt="alt="Pizarra mágica de Disney""
  Pizarra mágica de DisneyPara dibujar a las princesas favoritas de la casa. En Lidl por 11,99 euros.LIDL
alt="alt="Juegos de mesa de Bluey""
  Juegos de mesa de BlueyExisten diferentes opciones, desde puzle, dominó hasta otro juego que estimula la memoria. En Aldi por 7,99 euros.ALDI
alt="alt="Tren de madera dinosaurios""
  Tren de madera dinosauriosFabricado con madera de calidad, estimula la creatividad, la fantasía y la motricidad fina. En Lidl por 19,99 euros.LIDL
Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

