Abre sus puertas el mercado navideño más grande de Europa: 280.000 metros cuadrados y 90 chalets a menos de cuatro horas desde Madrid

El mercado navideño más grande del continente europeo está en Craiova, al sur de Rumania, y ya está abierto para todos aquellos amantes de la Navidad. Tal y como informa el medio Paris Secreto, aunque es poco conocido, "este espectáculo al aire libre no tiene nada que envidiar a los mercados de Estrasburgo o Núremberg, populares en Alemania".

Tal y como explica el medio de comunicación, este atractivo navideño está distribuido en varias plazas icónicas como Mihai Viteazul, Frații Buzești, la Plaza del Teatro Nacional o la zona peatonal del centro. De este modo, ocupa unos 280.000 metros cuadrados, una cifra que llama la atención. "Esta espectacular superficie le ha valido un puesto regular en los mercados navideños más impresionantes de Europa".

"Cada invierno, Craiova se ilumina con una energía festiva única, y la edición 2025 del mercado navideño impulsa la ciudad entre los destinos europeos más mágicos", asegura la publicación.

Según se detalla, el mercado está inspirado en la obra de El Cascanueces: cuenta con soldados gigantes, bailarinas iluminadas y decorados inspirados en ballet por toda la ciudad. Las instalaciones están diseñadas como "un viaje artístico donde cada plaza ofrece una atmósfera diferente". "Durante la inauguración, incluso se puede ver a un Papá Noel volando con su trineo".

Asimismo, el lugar reúne más de 90 casetas, "cuidadosamente decoradas e instaladas en los espacios más animados de la ciudad". "Artesanías locales, juguetes retro, decoraciones navideñas talladas a mano, creaciones de todo tipo: todo está diseñado para ofrecer una inmersión encantadora y cálida". Además, para los amantes de la gastronomía se pueden encontrar esenciales navideños como vinos calientes, jengibre y chocolates.

En cuento a las actividades más destacables; más allá de su "monumental escenografía": pista de hielo XXL, noria panorámica, atracciones retro o un trineo aéreo para sobrevolar las decoraciones. Además, las fachadas de los edificios proyectan espectáculos de luces, habrá conciertos en directo y actuaciones infantiles. Todo ello, estará disponible del 14 de noviembre de 2025 al 4 de enero de 2026.