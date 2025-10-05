Una asesora del SEPE avisa de la estafa para cobrar una prestación que persiguen ampliamente: "Se le cae el pelo a más de uno"

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha puesto el foco sobre un tipo de fraude que, aunque no es nuevo, sigue detectándose con frecuencia en determinadas empresas: la instrumentalización de la situación legal de desempleo para cobrar prestaciones de forma indebida. Así lo explicó María José Gómez, asesora del SEPE, en una entrevista recogida por El Correo, el pasado 2 de octubre.

Este tipo de prácticas, que el organismo identifica sobre todo en pequeñas empresas, consiste en pactar o forzar un despido con el objetivo de acceder a ayudas como el subsidio o la prestación por desempleo. “En empresas grandes no se mojan con estas cosas. En pequeñas sí se detectan, solicitamos de forma privada una investigación y se manda a Inspección de Trabajo si se concluye que hay irregularidades”, señaló Gómez en el espacio Madrid Trabaja, de Onda Madrid.

La asesora advirtió que las sanciones no afectan únicamente a los trabajadores: también alcanzan a las empresas implicadas. “Se le cae el pelo a más de uno”, dijo con contundencia, subrayando que, en caso de detectarse fraude, el SEPE puede reclamar la devolución íntegra de las cantidades cobradas de forma indebida.

Gómez también aclaró una duda frecuente: sí es posible dejar un empleo voluntariamente, iniciar otro, y tras ser despedido de este último, solicitar el paro, siempre que se cumpla con el requisito de haber cotizado al menos 360 días. “No tendría problema siempre que no se intente simular la contratación para luego cobrar o pactar un despido disciplinario”, puntualizó.

El SEPE recuerda que, para acceder legalmente a las prestaciones por desempleo, la persona debe encontrarse en situación de paro involuntario y estar inscrita como demandante de empleo. En este sentido, Gómez advirtió también sobre otras formas de fraude: “Ese fraude de ley podría darse cuando el trabajador fuerza su salida ausentándose de forma premeditada varios días de su puesto”.

En esos casos, si Inspección de Trabajo determina que el despido fue simulado, el SEPE puede anular la prestación y reclamar su devolución: “Si reconocemos la prestación y luego dice Inspección de Trabajo que es disciplinario, pero ha sido forzado... tendríamos que reclamar las cantidades abonadas”, concluyó.